總統府氣候變遷委員會民間5專家提案 要求守護能源轉型2.0

總統府國家氣候變遷對策委員會的5名民間委員，聯名「守護能源轉型2.0緊急行動方案」，盼建構永續與世代正義韌性，才能達到韌性家園。（地球公民提供，謝可寧攝）

總統府今天（30日）將召開總統府國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議，其中5名民間委員共同提出「守護能源轉型2.0緊急行動方案」提案，針對總統賴清德近期發言引起核三廠重啟討論，具體建議充分揭露恆春斷層及反應爐老化等資訊，要求公開論壇討論能源轉型2.0架構，並進行能源安全情境推演等，讓各界更加清楚。

提案由地球公民基金會董事長李根政、媽媽氣候行動聯盟協會秘書長黃品涵、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍、第5屆行政院青年諮詢委員會委員雷雅淇、台灣氣候行動網路研究中心總監趙家緯共同聯名。

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提案內容指出，近期台灣社會因賴總統3月份針對核三廠相關發言，再度引發能源政策是否轉向的公共論辯，但國家氣候變遷對策委員會運作2年，第3次委員會通過「國家減碳新目標」，就在非核、減煤與能源轉型2.0之下，提出2035年台灣無需仰賴核能，可將燃煤發電減至10％以下，溫室氣體減量40％的行動計劃。

提案寫到，近期決策者以未來AI用電需求及國際碳管制為由，啟動核三廠再運轉相關程序，此舉未能回應過往委員會既有討論與決議，亦弱化後續推動能源轉型2.0及社會溝通，故今日提出「守護能源轉型2.0緊急行動方案」涵蓋三具體行動。

一、「能源資訊平台」應充分且醒目揭露核電三原則相關資訊，包含恆春斷層及核三廠周邊地質調查資訊，反應爐老化等風險評估、用過核燃料貯存、處置及選址程序等等。

二、國家氣候變遷對策委員會應舉辦公開論壇，說明能源轉型2.0對韌性家園的重要性，包含如何降低台灣對進口化石燃料與國際能源價格波動的曝險、如何回應AI用電成長與國際碳管制要求等等。

三、應儘速召開全社會防衛韌性委員會與國家氣候變遷對策委員會聯席會議，進行能源安全情境推演，如國際能源供應鏈中斷情境、極端氣候衝擊等等。

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