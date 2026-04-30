四技申請入學二階起跑 備審資料開放上傳

四技申請入學第二階段「資格審查暨學習歷程備審資料」上傳作業，今起開放。圖為招生考試情境。（記者楊綿傑攝）

四技申請入學第二階段「資格審查暨學習歷程備審資料」上傳作業，今起開放。技專校院招生委員會聯合會指出，通過第一階段篩選之申請生，須於各校系（組）、學程所訂之上傳截止日下午9時前，至上傳系統完成網路上傳「資格審查暨學習歷程備審資料」。

技專招聯會指出，所有申請生皆須繳交「學歷證件」作為資格審查之用，學歷證件內容請詳閱招生簡章規定。學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」；其中「課程學習成果」及「多元表現」，可經由申請生勾選後，由「學習歷程中央資料庫」釋出申請生之中央資料庫學習歷程檔案至至申請之校系（組）、學程審查。

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而具有中央資料庫學習歷程檔案之申請生，於每1個校系（組）、學程上傳前，上傳系統會呈現申請生第一至五學期修課紀錄、第一至六學期的「課程學習成果」及「多元表現」，請申請生務必先於系統上「瀏覽」學習歷程檔案後，再審慎選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，上傳模式一經確定送出後，即不得再更改。

未具有中央資料庫學習歷程檔案之申請生，系統呈現申請生未具有中央資料庫學習歷程檔案，備審資料上傳模式為「自行上傳PDF檔案」。

技專招聯會指出，通過第一階段篩選的申請生，請於報名期限內踴躍參加第二階段複試。上傳系統操作手冊已公告於招生官網，提供申請生參考。第二階段複試費用，繳交方式由各科技校院自訂，詳細資訊請洽詢各科技校院或至該校網站查詢。

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