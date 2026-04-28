園遊會宣傳拍成「日本美食節目」！宜蘭高中生創意吸百萬人朝聖

近期3名就讀宜蘭高中的學生，為宣傳班上在園遊會販售的關東煮攤位，特別拍攝一支模仿日本美食節目的廣告影片，結果意外在網上爆紅。（圖為Threads網友「ruan_1_31」授權提供）

宜蘭高中上週末在校內舉辦園遊會，有3名高二生為了宣傳班上的關東煮攤位，決定拍攝、剪輯一支模仿日本美食節目的廣告影片，事後他們將成品分享到社群，意外在網路一夕爆紅，不僅吸引超過百萬人次點閱瀏覽，還成功帶動關東煮買氣，3人創意也大獲各界好評，更有許多網友敲碗希望機會3人能拍續集出來。

這支爆紅影片，開頭就先是使用空拍運鏡，加上中日文雙語字幕、日語旁白配音來介紹宜蘭高中，令不少常看日本綜藝節目的人，乍看之下以為是新的節目影片。接著影片拍到校內為園遊會提前搭設的攤位，然而一名自稱日本電視台工作人員的學生，以日文攔住一名路過的男子高中生，獲得取材同意後，開始對他進行各種訪問。

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旁白介紹，受訪的17歲學生名為阮資壹，目前單身，從小就會做菜的他，擁有20年的料理經驗，因此在這次園遊會擔任攤位負責人。被問到選擇賣關東煮的原因，阮資壹先是吐槽「你問題很多」，接著補充關東煮是他喜歡吃的東西，並提到自己目前遇到的困難是班上攤位被分配在角落，非常擔心精心準備的食物無人捧場。

整段看似無厘頭的超ㄎㄧㄤ影片，對話橋段、穿插字幕、運鏡方式與採訪節奏，都高度還原日本綜藝節目拍攝手法，該影片被上傳到社群後立即爆紅，甚至真的帶動買氣，讓關東煮提前1小時賣完。3人事後受訪透露，影片企劃剪輯到攝影，僅用午休時間30分鐘完成，另坦承為讓影片呈現最佳效果，配音有使用逼真的AI技術。

攤位負責人阮資壹表示，自己喜愛日本文化，平時也常看日本綜藝節目，對於3人此次合作拍出的成品，打了75分，認為還有地方需要再加強改進。不過其他網友看到3人，在低成本、短時間內，就拍出神還原日本綜藝節目的效果，無不對其甘拜下風，直呼「現在是要這麼厲害才能當高中生嗎？」，也非常期待3人能拍出續作。

還有不少網友笑說，「果然是人均會說日文的國家」、「17歲、料理經驗20年，同學是轉生到異世界ㄇ」、「就差右上角來個藝人表情小框框就完美」、「在一堆AI宣傳片的時代，這個堪稱傳統技藝了」；在台灣專門播放各種日本綜藝節目的《緯來綜合台》，也留言大讚。另外，公視《誰來晚餐》、金馬影展TGHFF等著名節目，紛紛在留言區遞出工作offer，不過皆被學生以「功力還不足」為由來婉拒。

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