統測國文「鬼滅之刃」入題 全教會:考題走在知識潮流前端

全教會試題評析教師群認為，今年統測國文與去年難易度相近。（全教會提供）

當紅「鬼滅之刃」入題！115學年度四技二專統測今天首日的國文，全教會評論教師群認為，整體考試題目考點走在知識潮流的前端，引領學子綜觀時事，取材自考古、法治、多元文化，還有取材自生涯規劃、社會情緒學習、性別平等各個面向，試題難易度與去年相近，預估分數可能相似。

在試題特色方面，全教會分析，時事題如第31題提到交通部交通科技產業白皮書及無人機議題，符合時代趨勢，介紹無人機，物流車及農噴機等不同交通工具在生活場域的運用。

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創新題則如第11至15題，提到課文〈死去活來〉中粉娘彌留過程，對照劉梓潔的〈父後七日〉，展現出臨終關懷及生命禮俗的省思；第16至18題提到趙姨娘和賈探春之間的對話，呈現賈探春在賈府中的人際應對，展現其社會情緒學習的歷程。

至於跨科目或單元題有第23至26題提到「十多萬年前，台灣海峽是什麼樣子？」，為國文與地理、化學、生物等學科跨域整合，並呈現其重要的考古研究發現。第38題提及日治時期台灣亦歷經「大正時期」，並透過建築樣貌呈現時代特徵，展現國文與歷史科目的跨領域連結。

素養導向試題如第4、8題提到「文法運用與聯想」，結合國語文學習的素養訓練；第6題利用圖表呈現唐宋文學的歷程；第19至22題運用生活中常見的座談會會議紀錄，再回扣《郁離子鄙人學蓋》的文本內容，巧妙結合現代生活與古文的關聯；第27至30題連結《事林廣記》、《夢溪筆談》，將國語文學習扣合科學知識，以及技高學生的專業技能。

而第35至38題，提及日本知名漫畫《鬼滅之刃》等動漫素材，其人氣角色的傳統服裝引起討論，出版社順勢申請服裝商標註冊，題組利用圖表來考測學生閱讀圖表的能力，並說明商標的定義標準。

全教會提到，今年寫作測驗以「擁有物品的漸進體驗」為情境，結合雷達圖呈現多元向度，引導學生運用文字進行整合與情感詮釋。題目設計層次分明，具高度鑑別性，不僅評量學生對圖表資訊的理解能力，更進一步促使學生反思「擁有物品」的體驗及其價值意涵，培養其多元觀點與深度思考之素養。

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