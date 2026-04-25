他曝行動電源「拿到這」回收可以折200元 一票人懊惱：才剛丟

網友分享，不要用到的行動電源拿到「傑昇通訊行」，消費滿300可以現折200元。（彭博）

行動電源內含鋰電池，丟棄時需另外回收處理，政府也在全台設有多個回收站，協助民眾另外處理電池丟棄問題。近日有網友分享，意外發現「傑昇通信行」不僅可以協助回收，還可以折抵現金200元，讓他直呼賺到。

網友在Threads上分享，「不要的行動電源到傑昇可以直接折200元耶！本來要丟回收車了，但因為怕爆炸，加上拖延症一直沒丟，賺到！」。原PO也在留言區補充資訊，只要持任一顆行動電源，不限品牌、型號、狀況，在店裡消費300元以上的指定商品（如：行動電源、快充頭、防窺殼等），就可以直接折抵。

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貼文曝光後，引起網友關注，網友表示，「歐買尬我拿去便利商店才2元」、「現在才看到！年初丟了兩顆啊……」、「立馬明天拿去換 謝謝各位」。也有網友提醒「活動是一顆行動電源折一項商品，不能多顆折一項（昨天才拿6顆去，挑了三項商品1500多想說可以一次折掉，結果一顆只能折一項，最後只買了一項，其他的換成5張沒有效期的折價券」。

而針對行動電源回收，過去新北市環保局就曾指出，因為行動電源內含有鋰聚合物電池或鋰離子電池，需要特別回收處理。回收行動電源時，也應將其單獨分裝並確實密封，若未依規定丟棄行動電源，根據《廢棄物清理法》規定，最高可被罰款6000元。

目前，全台已設有多個回收站點，包括連鎖便利商店（如7-11、全家、萊爾富）、超市及量販店（如家樂福、大全聯、愛買）、無線通信器材零售業、攝影器材零售業、學校、社區的乾電池回收點及汽機車加油站等。讓民眾回收電池可以更便利。

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