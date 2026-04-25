「雷虎的故鄉」水交社跨域合作 遨遊雲端畫展致敬英勇飛行員

畫展推出「彩繪我的飛行夢」活動，讓小朋友創作自己的飛行夢。（記者王姝琇攝）

慶祝4月26日世界飛行員日，台南市文化局攜手富樂夢教育基金會，即起到6月28日在水交社文化園區舉辦「遨遊雲端-維吉妮亞的飛行想像」畫展，呼應水交社空軍眷村的歷史背景，透過畫展向翱翔的英勇飛行員致敬。

台南市副市長葉澤山說，水交社文化園區原為空軍眷村，是台南眷村文化資產保存的重要場域，此次與富樂夢教育基金會攜手，結合學校推廣教育，由政府、民間企業及學校共同協力，充分發揮跨域串聯功能，讓更多人認識台南的歷史脈絡。

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富樂夢教育基金會副董事長沈青縈說，多次與文化局合作推動藝文活動，讓藝術種子在孩童心中萌芽；水交社被譽為「雷虎的故鄉」，這次也特別用橡皮擦，製作一個雷虎小組的飛機圖樣，希望可以讓更多人認識台南的空軍歷史與文化。

文化局長黃雅玲提到，透過加拿大藝術家的畫作，能看到飛機在不同文化的藝術呈現，與志開國小、擇仁幼兒園合作進行「彩繪我的飛行夢」，讓小朋友創作自己的飛行夢，盼透過不同面向與藝術風格，引起大眾對飛機、航空等主題的興趣。

文化局攜手富樂夢教育基金會飛機主題畫展。（記者王姝琇攝）

「遨遊雲端-維吉妮亞的飛行想像」畫展今天開展。（記者王姝琇攝）

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