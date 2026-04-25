為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「雷虎的故鄉」水交社跨域合作 遨遊雲端畫展致敬英勇飛行員

    2026/04/25 17:35 記者王姝琇／台南報導
    畫展推出「彩繪我的飛行夢」活動，讓小朋友創作自己的飛行夢。（記者王姝琇攝）

    畫展推出「彩繪我的飛行夢」活動，讓小朋友創作自己的飛行夢。（記者王姝琇攝）

    慶祝4月26日世界飛行員日，台南市文化局攜手富樂夢教育基金會，即起到6月28日在水交社文化園區舉辦「遨遊雲端-維吉妮亞的飛行想像」畫展，呼應水交社空軍眷村的歷史背景，透過畫展向翱翔的英勇飛行員致敬。

    台南市副市長葉澤山說，水交社文化園區原為空軍眷村，是台南眷村文化資產保存的重要場域，此次與富樂夢教育基金會攜手，結合學校推廣教育，由政府、民間企業及學校共同協力，充分發揮跨域串聯功能，讓更多人認識台南的歷史脈絡。

    富樂夢教育基金會副董事長沈青縈說，多次與文化局合作推動藝文活動，讓藝術種子在孩童心中萌芽；水交社被譽為「雷虎的故鄉」，這次也特別用橡皮擦，製作一個雷虎小組的飛機圖樣，希望可以讓更多人認識台南的空軍歷史與文化。

    文化局長黃雅玲提到，透過加拿大藝術家的畫作，能看到飛機在不同文化的藝術呈現，與志開國小、擇仁幼兒園合作進行「彩繪我的飛行夢」，讓小朋友創作自己的飛行夢，盼透過不同面向與藝術風格，引起大眾對飛機、航空等主題的興趣。

    文化局攜手富樂夢教育基金會飛機主題畫展。（記者王姝琇攝）

    文化局攜手富樂夢教育基金會飛機主題畫展。（記者王姝琇攝）

    「遨遊雲端-維吉妮亞的飛行想像」畫展今天開展。（記者王姝琇攝）

    「遨遊雲端-維吉妮亞的飛行想像」畫展今天開展。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播