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    台中國際旅展登場340攤 估湧30萬人潮業績上看10億

    2026/04/25 09:22 記者蔡淑媛／台中報導
    ATTA台中國際旅展在台中國際會展中心登場，今年集結航空公司、旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園約340攤位，規模空前。（記者蔡淑媛攝）

    ATTA台中國際旅展在台中國際會展中心登場，今年集結航空公司、旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園約340攤位，規模空前。（記者蔡淑媛攝）

    2026 ATTA台中國際旅展本週末登場，今年首度移師會展中心舉辦，現場集結340攤，將展至4月27日，預估可帶來30萬參觀人潮，業績上看10億元。

    台中市旅行公會理事長馮國豐表示，這次華航、華信、星宇及各大旅遊品牌齊聚一堂，展現對中部市場的重視與支持，今年集結航空公司、旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園約340攤位，規模空前。

    台中市多家星級飯店如台中長榮桂冠酒店、台中金典酒店、裕元花園酒店、台中林酒店、星享道酒店等，都在旅展中祭出餐券及住宿券優惠方案；雄獅、可樂、五福、燦星、旅天下、華府等知名品牌旅行社也推出國內外超值旅遊行程。

    台中旅展指出，本次旅展匯集百大品牌，超過30家旅行社聯手祭出優惠，航空公司與指標旅行社陣容堅強，最高第二人優惠8000元；台中12家星級飯店 餐券最低38折起本次旅展集結台中12大頂級餐飲與住宿品牌，餐券全面下殺最低38折起；全台星級住宿聯手促銷 最低3.3折入住頂級度假飯店。

    參山國家風景區管理處也以「趣遊參山」為主軸打造主題展區，主打「山景、茶旅、溫泉、農遊」一次打包，針對春末旅遊旺季到來，也推薦民眾延伸規劃賞花行程，包括八卦山金針花與油桐花交織的雙重美景，或新竹獅頭山滿山雪白桐花。

    長期營運台中航線的星宇航空首次參加展，將台北 ITF旅展規格移師台中，星宇航空表示，進駐台中機場經營多個航線，其中日本旅遊是大家很喜歡的地方，有飛神戶、東京、熊本及沖繩等地，另外也飛澳門及越南富國島，未來希望飛更多地方，因應油價成長，票價有波動，但市場競爭下，票價仍能讓大家接受，但愈晚買機票愈貴。

    五福旅遊表示，現在台中出發班機愈來愈多，針對端午及暑假，熱門旅線仍主打日本親子遊，因應韓國今年航班增加，濟洲島、釜山行程更優惠，今年泰國旅遊回溫仍是免簽證，主打親子看動物行程，文創飯店及國人習慣的餐飲。

    同期也展出SCE台中國際精品咖啡展、台中國際酒暨茶飲品展。

    ATTA台中國際旅展在台中國際會展中心登場，今年集結340攤位，預估可帶來30萬參觀人潮。（記者蔡淑媛攝）

    ATTA台中國際旅展在台中國際會展中心登場，今年集結340攤位，預估可帶來30萬參觀人潮。（記者蔡淑媛攝）

    ATTA台中國際旅展在台中國際會展中心登場。（記者蔡淑媛攝）

    ATTA台中國際旅展在台中國際會展中心登場。（記者蔡淑媛攝）

    ATTA台中國際旅展在台中國際會展中心登場，今年集結航空公司、旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園約340攤位。（記者蔡淑媛攝）

    ATTA台中國際旅展在台中國際會展中心登場，今年集結航空公司、旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園約340攤位。（記者蔡淑媛攝）

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