后里女童墜馬受傷 議員要求中市府建馬場管理機制

市議員林祈烽（左）施志昌（右）要求重視馬場遊客安全。（記者蘇金鳳攝）

后里馬場日前發生3歲女童墜馬受傷事件，民進黨台中市議員林祈烽與施志昌今日於議會交通地政業務質詢中痛批，市府雖將后里馬場委外，也不代表可就此不管，家長反映業者不聞問，顯示其安全管理與危機處理有待加強，台中市還有其他馬場，要求市府建置一套管理機制，作為馬場遵守的依據。

觀旅局長陳美秀表示，在事情發生第一時間，已立即請督導科長查核其確實有投保相關保險，並依促參法要求業者善盡消費者保護責任，至於馬匹與教練均依農業局規定辦理，「動物保護法」亦載明係由農業局主管馬場相關稽查管理作業，未來會依規及局處分工原則持續精進。

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市議員林祈烽指出，后里馬場日前發生馬匹突然暴衝，導致小女童墜馬受傷事件，業者說因當時突有巨響驚嚇了馬匹，但業者當下處理未妥善。

林祈烽表示，當事家長更在社群平台控訴，指事發當下現場竟無人主動協助處理，還得自行尋找清洗傷口與更換衣物的地點，後續也未見業者或市府積極關心與追蹤，顯示安全管理與危機應變機制嚴重失能。

林祈烽質疑，台中市各騎馬體驗場域除了后里，還有潭子、神岡、烏日、龍井、東勢區及東海大學等相關馬場、俱樂部等，要求建立一致標準，避免類似事件重演。

觀旅局長陳美秀表示，事發當下已要求業者要善盡消費者保護責任。（記者蘇金鳳攝）

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