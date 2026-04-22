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    首頁 > 生活

    愛的傳書！企業5年募近萬本讀物捐贈弱勢 陪伴星兒探索世界

    2026/04/22 13:46 記者吳俊鋒／台南報導
    台數科募集愛心書籍，捐贈給社福團體，陪伴星兒成長。（台數科提供）

    台數科募集愛心書籍，捐贈給社福團體，陪伴星兒成長。（台數科提供）

    響應聯合國「423世界閱讀日」，台灣數位光訊科技今天將最新募集的逾2千本優良讀物，捐贈南市自閉症關懷協會附設星樂森林日間作業所，陪伴星兒們探索世界，持續推動「愛的傳書」公益活動，5年來累計募集近萬冊，持續幫助弱勢團體，讓閱讀資源走進需要的角落。

    「愛的傳書」捐贈儀式在星樂森林日間作業所舉行，副市長姜淋煌、社會局長郭乃文等人都到場見證，南市自閉症關懷協會理事長郭涵妤感謝台數科的義舉，強調對於星兒（自閉症學員）來說，學習需要更多時間與反覆練習，而閱讀為重要的媒介，獲贈愛心書籍，不僅資源的增加，更是一種長期的陪伴，讓孩子在過程中建立自信與表達能力。

    郭涵妤提到，會將逾2千本贈書開放給附近民眾一起參與閱讀，讓大家都能充分感受來自台數科的愛心；議員蔡麗青、李鎮國等也出席捐贈儀式，為孩子們加油、打氣。

    台數科營運長鄭詠心指出，傳書計畫2022年啟動，鼓勵推廣書籍再利用的環保概念，透過募集民眾家中閒置的二手童書與青少年書籍，轉贈給在地社福團體，從最初的630本，到今年的逾2千本，逐年都增加，顯示社會大眾對於「資源循環」與「知識平權」理念的高度認同。

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