3個月少2094人 雲林人口跌破65萬大關

雲林縣總人口數持續減少，今年2月底跌破65萬人。（記者黃淑莉攝）

雲林人口數持續減少，今年2月跌破65萬人，3月底總人口數64萬8895人，比去年12月底少了2094人，20鄉鎮市中褒忠鄉人口最少僅剩1萬1463人。不過縣內原住民人數增加，截至3月底有3733人，比去年同期增加406人。

雲林縣人口數連續18年「生不如死」，出生人數少於死亡人數，雲林縣府有鑑生死差距越來越大，在2024、2025推出萬寶龍催生計畫，加碼生育補助，第1年適逢龍年，出生人數6923人，第2年出生4546人，2年共計1萬1469人，減緩人口減少速度。

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今年生育補助回歸正常，加碼補助第3胎以上，催生效果有限，1至3月全縣出生人數838人，比去年同期減少約3成。去年底全縣人口有65萬989人，今年2月底64萬9652人，3月底64萬8895人。

縣府民政處副處長陳良駿表示，少子化、 「生不如死」是全國各縣市面臨共同問題，提高生育補助對提高生育率效果有限，尤其少子化已是國安問題，需中央與地方共同研擬對策因應。

根據戶政統計資料，截至3月底全縣20鄉鎮市中，人口最多為斗六市10萬8960人，其次是虎尾鎮7萬1252人，人口數不到2萬人有褒忠鄉1萬1463人、東勢鄉1萬2839人、林內鄉1萬6215人、大埤鄉1萬7399人。

另《地方制度法》修正通過，增訂無山地鄉鎮市的山地原住民保障名額，雲林縣下屆可增加2席原住民議員，縣內原住民人數增加，去年3月有3337人，今年3月底有3733人。

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