華航馬拉松報名時間出包民眾撲空 華航：將釋出部分名額

「2026華航馬拉松星光夜跑」將在10月31日週六在台北市大佳河濱公園登場。（資料照，圖由華航提供）

1年1度的華航馬拉松將於10/31在大佳河濱公園開跑，然而報名環節卻出現爭議，導致部分民眾錯過報名機會；對此，中華航空出面道歉並解釋，昨天開放報名前修正誤植日期，但部分民眾提前進入網站，網頁暫存紀錄未即時更新；目前正盤點報名資訊，近期將釋出部分名額。

中華航空昨天（21日）舉辦記者會宣布，「2026華航馬拉松星光夜跑」即刻開放網路報名，賽事將在10月31日週六在台北市大佳河濱公園登場，有半程馬拉松組21K、漫遊健跑組10K及親子星空組6K等3大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造1場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動。

請繼續往下閱讀...

根據華航官網顯示，報名時間為2026年4月21日14:30開放報名，至2026年5月21日23:59或額滿為止，僅提供網路報名方式，不受理現場及其他方式報名。不過，卻有民眾在網路上表示，官網上原本是寫今天（22日）報名，卻在昨天報名開始就被秒殺，華航也在臉書表示2小時完售，甚至有網友發現官網偷偷修改報名時間。

針對此事件，華航回應，感謝各位跑者對華航馬拉松的熱情支持與踴躍參與，針對網站開報日期顯示不一致，已於昨天開報前修正完畢，但部分民眾提前進入網站，網頁暫存紀錄未即時更新，造成不便深感抱歉。公司目前正盤點報名資訊，近期將釋出部分名額，敬請持續關注華航官方社群，把握報名機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法