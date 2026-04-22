為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中捷紅線延伸線規劃 中市捷工局：可行性研究9月送交通部

    2026/04/22 13:32 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員朱暖英（右）、林昊佑（左）要求中捷紅線延伸至南屯進度要加快。（記者蘇金鳳攝）

    市議員朱暖英（右）、林昊佑（左）要求中捷紅線延伸至南屯進度要加快。（記者蘇金鳳攝）

    台中捷運7線齊發，但獨缺南屯線，多位市議員表達不滿，捷運工程局長蘇瑞文表示，因為捷運紅線延伸並未在原來整體路網內，現在捷工局正在進行的可行性研究規劃，9月會提送至交通部，交通部對路網進行修正。

    市議員朱暖英今天在市議會提出質疑，7線齊發很偉大，但規劃方向有誤，竟未規劃南屯線，一旦捷運各線通車，車輛會流向五權西路、向上路，將造成當地嚴重塞車，要求趕快進行捷運紅線延伸線的規劃。

    市議員林昊佑表示，過去就要求捷工局儘早規劃捷運紅線延伸線，以前局長說第2季就可將可行性研究提早交通部，今天又說9月，要求不可再延誤。

    林昊佑更要求捷運紅線延伸不能只做到南屯，還要到向上路五段，否則會嚴重影響前往大肚龍井的車流。

    他表示，捷運紅線可從崇德路接五權路、五權西路、向上路五段及台中工業區或精密機械園區，甚至還可走嶺東科大、向上市場等，解決當地塞車問題。

    捷工局長蘇瑞文表示，捷運紅線延伸可行性研究九月會提交給交通部。（記者蘇金鳳攝）

    捷工局長蘇瑞文表示，捷運紅線延伸可行性研究九月會提交給交通部。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播