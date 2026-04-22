中捷紅線延伸線規劃 中市捷工局：可行性研究9月送交通部

市議員朱暖英（右）、林昊佑（左）要求中捷紅線延伸至南屯進度要加快。（記者蘇金鳳攝）

台中捷運7線齊發，但獨缺南屯線，多位市議員表達不滿，捷運工程局長蘇瑞文表示，因為捷運紅線延伸並未在原來整體路網內，現在捷工局正在進行的可行性研究規劃，9月會提送至交通部，交通部對路網進行修正。

市議員朱暖英今天在市議會提出質疑，7線齊發很偉大，但規劃方向有誤，竟未規劃南屯線，一旦捷運各線通車，車輛會流向五權西路、向上路，將造成當地嚴重塞車，要求趕快進行捷運紅線延伸線的規劃。

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市議員林昊佑表示，過去就要求捷工局儘早規劃捷運紅線延伸線，以前局長說第2季就可將可行性研究提早交通部，今天又說9月，要求不可再延誤。

林昊佑更要求捷運紅線延伸不能只做到南屯，還要到向上路五段，否則會嚴重影響前往大肚龍井的車流。

他表示，捷運紅線可從崇德路接五權路、五權西路、向上路五段及台中工業區或精密機械園區，甚至還可走嶺東科大、向上市場等，解決當地塞車問題。

捷工局長蘇瑞文表示，捷運紅線延伸可行性研究九月會提交給交通部。（記者蘇金鳳攝）

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