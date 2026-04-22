告別「黃金萬兩」！苗栗城隍廟公廁大翻新 逛南苗市場不用再憋

城隍廟管委會與苗栗市公所共同為新建公廁揭牌。（記者彭健禮攝）

南苗市場是苗栗市最大傳統早市，城隍廟公廁是消費者及攤商就近「方便」去處，然設施老舊缺乏管理清潔，常見「黃金」萬兩。廟方管委會出資重新整建，今（22）日啟用並移交給市公所管理，提供民眾煥然一新的如廁環境。

此次公廁整建經費是由城隍廟管理委員會出資120萬元改善，工程包含男廁、女廁，由於未來將交由苗栗市公所管理維護。廟方與苗栗市公所今天舉辦新建公廁揭牌暨移交儀式。

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城隍廟管理委員會主委張發金表示，基於公眾需求及公共利益，經管理委員會決議推動新建公廁工程，期望透過設施改善，提供民眾更便利、舒適的使用環境，同時實踐回饋社會的初衷。

市長余文忠表示，城隍廟位處南苗市場心臟地帶，他從小就在廟埕玩耍長大，城隍廟有他兒時重要的回憶，然廟方原有公廁設施老舊且缺乏管理清潔，常見「黃金」萬兩，致使民眾卻步、憋忍，感謝此次城隍廟新建公廁，公所也會接續做好管理維護，打造更加便利舒適的生活環境。

城隍廟管理委員會出資120萬元整建新公廁，工程包含男廁、女廁，後續交由苗栗市公所管理維護。（記者彭健禮攝）

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