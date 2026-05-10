獨家》共軍內部評估：台灣無人機到位將實踐「地獄景象」 攻台毫無勝算

藍白在立法院聯手大砍國防特別預算4700億元，無人載具與AI系統等關鍵戰力都未納入。圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）

川習會登場在即，我國「國防特別條例」預算上限卻遭在野黨大砍4700億元，相關情資顯示，解放軍近期評估發現，台灣若完成全方位無人機部署並搭配智慧指管系統，將能實踐美方「地獄景象」戰略，共軍不僅毫無勝算，更將面臨建軍以來最慘重損失；至於這是不是北京傾全力阻撓該條例的原因，國安人士說，答案顯而易見。

國安人士指出，政院版國防特別條例，是台美雙方依據台海防衛作戰的急迫需要，歷經相當時間共同研議的整體性規劃。面對在野黨在國會拖延半年，且大幅刪除預算，確實對我國整體建軍進度帶來極其不利的影響，這也是美方再次呼籲盡快讓後續項目到位的原因。

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國安人士揭露，相關情資顯示，解放軍不久前評估發現，台灣如果完成各型空中、水面及水下無人機部署，並搭配智慧指管系統，將能實踐美軍印太司令帕帕羅所稱的「地獄景象」（Hellscape）防衛藍圖，中國不僅毫無勝算，更將遭遇建軍以來最嚴重的損失。

該人士說：「至於這是否就是北京近期窮盡一切手段，要阻止我國國防特別條例順利通過的原因？答案應該顯而易見。」

被問及這筆預算缺口會不會衝擊台美軍事信任關係，連帶影響美方在「川習會」對台灣議題的態度？國安人士表示，美方在呼籲後續項目盡速到位時提及「否則形同對中國讓步」，相當程度代表華府對在野黨決策深受北京左右，已有清楚的了解。

國安人士提到，8日台美雙方發表的聲明，一方面正面看待國防整體進程終究往前推進一步，且都特別指出「其他項目刻不容緩」，足見雙方默契。無論就台美之間的安全合作默契或整體台海防衛的重要性，國防與行政部門將在最短時間內，尋求最好的解決方案，避免戰力形成遲延的國防風險。

鄭麗文日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪指出，國民黨始終堅定支持中華民國國防安全，也是台灣國防力量最穩定、最負責任的支持者。國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購案，尤其對於已具備發價書（LOA）的軍購項目，主張應優先且迅速處理。作為國會監督力量，國民黨有責任替人民看緊荷包，拒絕空白授權與不透明預算，這正是成熟民主制度應有的責任政治與監督精神。

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