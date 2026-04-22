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    首頁 > 生活

    曾釀學員溺斃 新竹尖石「武林帖」非法營地被夷為平地

    2026/04/22 10:57 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣尖石鄉「武林帖」非法營地的違建物，已經由縣府強制拆除。（取自竹縣府官網）

    新竹縣尖石鄉「武林帖」非法營地的違建物，已經由縣府強制拆除。（取自竹縣府官網）

    2024年因舉辦夏令營釀成溺斃命案的新竹縣尖石鄉「武林帖」非法營地，縣府產業發展處使用管理科經查報、確認違建、限期改正無果，完成相關行政程序後，今年3月依建築法將之強制拆除夷為平地。

    這起原應是歡樂夏令營卻悲劇收場的事件發生在2024年7月底，「武林帖」負責人邊男假借他人之名，招攬小學生到高中生參加溯溪等活動。

    活動前恰好颱風過境，溪水湍急、地形又險峻，徐姓教練、張姓助理教練草率試水後就讓學員們下水體驗，以致黃姓高中女生被捲入水底，再加上營地內沒有緊急應變的搶救措施，最後送醫不治。新竹地院去年11月初審結，依過失致死罪論處邊男3人有期徒刑1年4月到7月不等，但因都跟家屬和解了，而同獲緩刑5年。

    縣府表示，事發後他們第一時間到場聯合稽查，查報尖石鄉梅林段480地號、農牧用地上的違建，並就農地違反使用部分，由地政處依區域計畫法裁處6萬，當時的縣府交通旅遊處也就業者沒有民宿登記證擅自經營6間客房的「非法旅宿」行徑，裁罰8萬4000元並勒令歇業，2項罰鍰業者都有如實繳納。

    至於違建，縣府工務處在2024年9月20日先限期地主改正，無果，今年3月25日遂改由產發處接手執行強制拆除。

    新竹縣尖石鄉「武林帖」非法營地造成活動中有人枉死，非法經營的民宿等違建，已被縣府強拆夷為平地。（取自竹縣府官網）

    新竹縣尖石鄉「武林帖」非法營地造成活動中有人枉死，非法經營的民宿等違建，已被縣府強拆夷為平地。（取自竹縣府官網）

    新竹縣尖石鄉「武林帖」非法營地上的違建，被縣府強拆夷為平地。（取自竹縣府官網）

    新竹縣尖石鄉「武林帖」非法營地上的違建，被縣府強拆夷為平地。（取自竹縣府官網）

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