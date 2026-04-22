NCC恐鬧空城！是否被徵詢連任 代理主委陳崇樹回應了

國家通訊委員會代理主委陳崇樹。（記者黃宜靜攝）

國家通訊委員會（NCC）委員7缺4，且現有的3名委員7月任期屆滿；有立委表示，7月底一到NCC就會變成「如同空城一般」，對此，代理主委陳崇樹表示，已經就補齊委員一事向行政院長辦公室、政務委員交換過意見，對新名單「毫無所悉」，台灣人才濟濟，用人空間留給行政院長，並尊重院長的選擇。

NCC共配置7名委員，其中4人任期到2024年7月31日止，行政院2次提出人選名單，都未獲得立法院通過，缺額懸缺迄今。委員會議出席未過總額半數依法無法做出決議，目前暫以「諮議會議」消化部分可處理案件。然而，現任3名委員，即代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠，任期在今年7月31日屆滿。若委員提名進度遲未推進，NCC委員數恐掛蛋，連諮議會議都開不了，無法祭出行政處分，所有業務將停擺。

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立法院交通委員會今（22日）審查「電信管理法」第36條條文修正草案等案。

國民黨立委萬美玲質詢時表示，針對行政院是否有提出新名單，上次備詢時你（陳崇樹）說不知道，且也表示，若7月底前沒辦法補足人數，未來恐怕不能運作，那依據通訊委員會組織法規定來看，在屆期3個月前要提出新委員的人選名單，那就是4月底、只剩下8天時間，目前新的提名作業進行到哪？主委知道進度到哪？

陳崇樹回應，這部分他毫無所悉；萬美玲續指，雖然NCC提名權在行政院手上，但身為代理主委不應該置身事外，7月底一到NCC就會變成「如同空城一般」，是否有主動討論過相關人士。陳崇樹則回應，已與行政院相關長官有反映，如院長辦公室、政委等。

萬美玲說，陳崇樹在NCC中待的蠻久的，有當過科長、簡任技正、3個處的處長、主秘等，對NCC作業十分了解，他認為可以跟行政院加強溝通、甚至推薦人選？更進一步詢問陳崇樹是否有被徵詢連任、若被徵詢是否會連任？

陳崇樹表示，目前沒有，且台灣人才濟濟、所在多有，他認為用人空間留給院長比較好，並尊重院長的選擇。

另外，國民黨立委洪孟楷質詢時也表示，立法院、行政院國事如麻，只要有好的人選立法院不會阻撓，但半年過去人選還沒出來，在一周後還沒有人選出來，立法院就沒辦法審查，陳崇樹回應，這個問題大家都很關注，到月底前還有一段時間。

民進黨立委許智傑指出，目前NCC剩3位委員，萬一院長有盡力但沒有十足把握、提出但沒有過，到了7月底委員全都卸任，到時候NCC都無法運作？陳崇樹說，對此大家都很焦慮，這是不應該發生的情形。許智傑強調，大家都很不樂意看到這個情況，呼籲卓院長盡力溝通、在野黨不要擋，NCC正常運作。

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