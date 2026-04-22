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    首頁 > 生活

    勞動節連假國5北向恐從早塞到晚！ 高公局教1招省30分鐘以上

    2026/04/22 11:12 記者黃宜靜／台北報導
    2026年勞動節連續假期國5疏導措施。（圖由高公局提供）

    2026年勞動節連續假期國5疏導措施。（圖由高公局提供）

    五一勞動節連假將至，交通部高速公路局預估，國5北向尖峰日（連假後兩天）車流從上午9點陸續湧現並持續至深夜，呼籲民眾往返北宜地區可優先選擇搭乘大眾運輸工具，根據過往經驗，搭乘國道客運相較自行開車平均可節省約30分鐘以上的行車時間。

    高公局預期，這次連假行駛國道用路人將以旅遊為主，且宜花東地區將迎來大批出遊旅客，國道5號恐出現車多壅塞現象，根據歷年數據分析預估，國5南向尖峰日（連假前兩日）車流多集中於上午5點至下午5點，國5北向尖峰日（連假後兩日）車流則從上午9點陸續湧現並持續至深夜。

    為鼓勵用路人搭乘公共運輸，高公局表示，連假期間國5實施大客車專用車道、通行路肩及不受儀控管制等優先通行措施；另為紓解尖峰車流，高公局規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，其中石碇南入封閉期間，將改為大客車專用入口，不影響大客車通行。

    高公局呼籲民眾，往返北宜地區可優先選擇搭乘大眾運輸工具，根據過往經驗，搭乘國道客運相較自行開車平均可節省約30分鐘以上的行車時間。若用路人不方便搭乘公共運輸，仍有自行開車需求者，建議出門前可多利用高速公路1968App查詢即時國道路況，預先規劃行車時間及路線以避開壅塞。

    往返東部利用國道客運，可節省30-40分鐘。（圖由高公局提供）

    往返東部利用國道客運，可節省30-40分鐘。（圖由高公局提供）

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