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    首頁 > 生活

    響應世界地球日 「台江水日」守護河川20年愛鄉護水

    2026/04/22 11:15 記者洪瑞琴／台南報導
    「台江水日」20週年海佃國小授旗，啟動守護河川行動。（台南社大台江分校提供）

    「台江水日」20週年海佃國小授旗，啟動守護河川行動。（台南社大台江分校提供）

    今天4月22日「世界地球日」，也是全國水環境巡守隊特優海佃國小「小台江」生日，適逢「台江水日」滿20週年，海佃國小今日舉行授旗儀式，為親師生長年守護河川的行動加油打氣。

    南市水利局副局長詹益欽授旗「小台江水手」，他指出，台江水日是一個很有意義的活動，沿途了解台江的歷史人文以及河川地貌，愛這塊土地，保護環境，有助於未來願景的凝聚，尤其巡守通報河川污染，保育水資源，做了很多事情，今天「台江水日」是南市重要的河川紀念日。

    小台江河流讀書會20年前串聯台江流域社群，發起河川守護行動，並將每年5月第1個星期日訂為「台江水日」，倡議愛鄉護水，長年沿著嘉南大圳堤岸騎乘單車溯源至烏山頭水庫，推動巡守河川與水資源保育，並促成山海圳國家綠道的發展。

    台南社大台江分校表示，海佃國小、長安國小、綠道志工、長榮大學河川保育中心及在地巡守隊共同推動，20年來以單車巡守方式，來回約70公里，結合環境教育與公民行動，今年更有日本姊妹市參與，展現跨國守護水環境的合作。

    海佃國小校長郭芳朱表示，小台江長年推動愛鄉護水，未來將持續培育學生公民責任，讓守護河川理念延續扎根。

    小台江巡守隊單車溯源70公里，展現環境教育愛鄉護水。（台南社大台江分校提供）

    小台江巡守隊單車溯源70公里，展現環境教育愛鄉護水。（台南社大台江分校提供）

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