春天臭氧超標成健康威脅 陽明交大團隊研發抗濕氣分解催化劑

陽明交大環境與職業衛生研究所教授余國賓（左）成功開發出一種全新的抗濕氣臭氧分解催化劑。（圖由陽明交大提供）

春秋兩季是台灣臭氧濃度最高的季節，長期暴露在臭氧中，會增加呼吸道與心血管疾病的風險。然而，多數分解臭氧的催化劑在潮濕環境下效果不佳。對此，陽明交大環境與職業衛生研究所教授余國賓，利用奈米多孔晶體材料「金屬有機骨架（MOFs）」組合技術，成功開發出一種全新的抗濕氣臭氧分解催化劑，特別適合用於潮濕氣候的台灣，未來可望廣泛應用於家庭及公共場所。

談到臭氧，許多人第一反應是想到保護地球的臭氧層。但地面臭氧卻是另一回事。它不是天然產物，而是廢氣在陽光照射下經化學反應形成的二次污染物，且會隨著空氣流動進入室內。另現代雷射印表機，也常是室內臭氧的隱形製造者。過度暴露臭氧會造成呼吸道炎症與心血管疾病。

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在眾多臭氧分解技術中，催化反應被認為是最有效的手段。然而，水氣往往是催化劑的天敵，容易附著在反應位點，讓催化效率大打折扣。

甫獲得去年諾貝爾化學獎肯定的金屬有機骨架（MOFs）是由有序金屬簇與有機配體自組裝而成的奈米多孔晶體材料。MOFs因其超高比表面積、可調節尺寸的孔洞、可控的結構以及豐富的吸附和脫附位點，近年來引起了重大的關注，其在藥物輸送、儲能、氣體吸附、分離、海水淡化和催化等諸多領域具有廣泛的應用前景。

余國賓率團隊靈活運用把2種不同金屬有機骨架像積木一樣組合起來的「MOF-on-MOF」技術，外層再包上一層碳外衣。這種材料結構讓電子能夠在材料中靈活移動，同時又能避免水氣搶占活性位置，達到催化劑抗濕氣的效果。實驗結果顯示，這款新型催化劑在一般室溫與50%濕度下，臭氧去除率可達99%，即使在濕度高達75%的環境中效率仍維持在92%。

這項材料獨特之處在於表面的碳外衣。余國賓形容，「就像穿了防潑水外套，裡面不容易受潮」，不僅能防止水氣干擾催化反應，還能提供導電性，促進氧分子活化。該技術未來可應用在空氣清淨機、醫療院所、學校與公共運輸系統中，甚至整合進建築的空調過濾系統，轉化為實際應用。

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