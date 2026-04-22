中市雙節巴士5月退場？ 葉昭甫：不會一下子退場 待電動公車全補足

市議員張廖乃綸擔心雙節巴士退場，影響民眾乘車權益。（記者蘇金鳳攝）

台中市的64輛雙節巴士預計在5月退場，國民黨市議員張廖乃綸今天在市議會質疑，雙節巴士主線在台灣大道，經過很多學校及醫院，退場後，市府曾表示將由電動公車來取代，但是雙節巴士一輛可載100多人，改為電動巴士承載量可否因應?而且駕駛又不足，很多民眾擔心會等不到公車，要求市府要慎重，要有配套。

交通局長葉昭甫表示，雙節巴士以1比1.5及1比2輛來更換電動公車，預計將有100多輛電動公車進駐，但因為全國只有5個電動公車的製造商，因此電動公車出廠慢，無法在5月份全部出廠，會分批出廠，因此雙節公車不會一下子就在5月退場；同時解決駕駛不足問題，將會進行路網的重新調整。

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市議員張廖乃綸表示，雙節巴士將在5月退場，有朋友考上東海大學，很擔心就學後，雙節巴士退場，但新車又來不及補上，會影響孩子乘車權益。

張廖乃綸表示，雙節巴士的主線是台灣大道，沿線經過醫院及大學，很多長輩及學生都要搭，而且雙節巴士可載100多位乘客，5月退場電動公車的新車補不及，這些民眾該如何。

此外，張廖乃綸更擔心，雙節巴士一輛巴士一個駕駛，但載運量達100多人，電動巴士的載運量根本無法如此高，雖有增加100多輛，但面臨駕駛卻不足，要求交通局一定要有配套措施。

交通局長葉昭甫表示，雙節巴士不會一下子全部退場。（記者蘇金鳳攝）

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