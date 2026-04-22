壽山動物園特製「藏食瓦楞紙書」 黑猩猩趣味讀報、看繪本

黑猩猩曼華「品讀」壽山動物園繪本故事書。（壽山動物園提供）

響應4月23日「世界閱讀日」，壽山動物園發揮創意，攜手園區志工為黑猩猩打造獨特的「藏食瓦楞紙書」，讓黑猩猩玩味品讀。

高雄市觀光局長高閔琳表示，特製的「藏食瓦楞紙書」以回收紙箱製成，書頁之間巧妙藏入黑猩猩們喜愛的葵瓜子，牠們必須動腦又動手，才能享用書中驚喜，不僅落實環保永續理念，也讓黑猩猩透過尋找、翻頁、撕開書頁等過程，延長進食時間，訓練牠們觀察力和手指的靈活度。

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延續去年世界閱讀日「喫冊」的趣味體驗，今年黑猩猩面對這些「藏食瓦楞紙書」，展現「埋首啃讀」的可愛模樣。

黑猩猩「曼華」一口氣拿起多本特製瓦楞紙書，走上棲架先翻開壽山動物園繪本，並細細品嚐鑲在繪本中的葵瓜子；黑猩猩「莉忠」則好奇湊近與「曼華」共讀，隨後也拿起報紙造型書本。

園方說明，4月23日「世界閱讀日」為聯合國教科文組織設立，旨在紀念文豪莎士比亞、西班牙知名作家塞凡提斯等文學巨擘。同時，這天在西班牙加泰隆尼亞地區亦是充滿浪漫氛圍的「聖喬治節」（Sant Jordi），當地民眾依傳統會贈送玫瑰花束給心儀的對象或心愛的人，並以書作為回禮。

壽山動物園邀請想為動物盡一份心力的民眾，一起加入動物認養行列，詳情請上「壽山動物園」臉書粉絲團查詢。

黑猩猩莉忠（右）好奇湊近，與曼華（左）共讀繪本。（園方提供）

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