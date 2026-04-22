台東縣府籲遠離高風險水域戲水垂釣 違者將開罰

夏季到，台東縣府籲民眾勿到高風險水域從事活動。（記者黃明堂翻攝）

日前有高職生在金崙溪溺斃，台東縣府除要求各相關局處加強危險水域巡查、盤點及防溺宣導外，並呼籲縣民與遊客，切勿進入野溪、河川及海岸等高風險水域，應選擇有配置專業救生員，及完善防護設施的合法場域，違者將依法開罰。

縣府建設處指出，隨著天氣炎熱，民眾親水活動增加，野溪、河川及海岸線地形複雜，表面看似平靜，常見陡降落差、強勁暗流及水底漩渦等，皆潛藏高度風險。此外，山區午後易有雷陣雨，或梅雨季節等強降雨，常導致下游溪水暴漲，極易發生受困意外，水情變化快速且難以預測，請民眾絕對不要以身試險。

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縣府也將加強警示、巡邏頻率，針對違規進入危險水域，進行戲水、游泳、垂釣等水域活動，將依相關法規辦理，必要時依法開罰，請民眾切勿心存僥倖，以身試險。

建設處說，台東縣轄內海岸線狹長及有多處大型溪流，「安全」為從事各項遊憩活動之首要原則，應至安全水域或有救生員維護地點活動，以避免發生溺水事件，水域活動潛藏高風險，應留意天氣變化、提高警覺，並做好充分準備，選擇安全、合法之活動地點，以降低意外發生機率，確保人身安全。縣府也會加強宣導提醒民眾於夏季期間戲水安全，應注意水上活動安全知識，慎防溺水事件發生，提高災害警覺，有效防範溺水發生，以減少溺水意外發生。

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