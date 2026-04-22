打造弱勢法律防護網 屏東縣府推監護與輔助宣告

屏東縣府推監護與輔助宣告，打造弱勢法律防護網。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣已邁入超高齡社會，失智長者及身心障礙者在財產管理與生活照護上的需求日益增加，屏東縣政府社會處加強宣導「監護宣告」與「輔助宣告」制度，提醒民眾善用法律機制，為家中判斷能力不足的親人建立完善保障，避免衍生詐騙或財產糾紛。

屏縣府社會處表示，實務上常見家屬面臨親人失能後，卻無法合法代為處理財務或重要決策的困境，透過法院裁定的監護或輔助制度，不但能確保當事人權益，也能減少後續爭議。

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住在屏東的小志因車禍導致重度中風，已完全喪失表達與判斷能力，且無親屬協助，經社工介入後，向屏東地方法院聲請監護宣告，由法院選任監護人，協助處理保險理賠與財產管理等事務，使基本生活與權益獲得保障。另領有輕度智能障礙證明的阿偉，雖能自理生活，但在金錢與契約判斷上較為薄弱，易成詐騙對象，經評估後申請輔助宣告，由輔助人於重大法律行為時提供協助，在兼顧自主權的同時提升安全性。

社會處指出，「監護宣告」適用於完全無法辨識或表達意見者，由監護人擔任法定代理人，全面處理相關事務；「輔助宣告」則適用於辨識能力不足者，當事人仍保有部分行為能力，僅在涉及財產處分、借貸或訴訟等重大事項時，需經輔助人同意。

如有申請需求，民眾可向受宣告人住所地法院提出聲請，屏東縣民可向屏東地方法院辦理，申請人包含本人、配偶、四親等內親屬或其他利害關係人，並應備妥戶籍資料、醫療診斷證明、相關同意書及親屬關係文件等。

社會處也提醒，現行法制已設有「意定監護」制度，民眾可於意識清楚時預先指定未來監護人，並以契約方式完成安排，一旦日後喪失判斷能力，法院將優先依其意願進行監護人選任，有助於落實自我決定權。民眾對相關制度有疑問，可洽詢社會處或向法律扶助基金會尋求協助。

縣府進行臥床監護個案訪視。（圖由屏東縣政府提供）

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