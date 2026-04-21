參加路跑「超晃」被罵做作 大胸女孩高EQ回：我大奶我驕傲！

網紅「蘋蘋」近日分享自己參加路跑的紀錄影片，結果被酸民攻擊。（圖翻攝自蘋蘋澎澎Threads、IG）

雙胞胎網紅「蘋蘋澎澎」中，擁有G奶好身材的姐姐「蘋蘋」，近日在社群分享自己參加路跑比賽的紀錄影片，卻被部分酸民攻擊「做作」、「賣弄大胸博流量」。對此，蘋蘋高EQ回應：「我大奶我驕傲，這是父母生給我的禮物！」

蘋蘋近日在Threads上分享自己去參加路跑比賽的影片，鼓勵大家多運動，但即便蘋蘋全身包緊緊，好身材仍一覽無遺，「超晃」畫面讓不少人焦點歪樓。不過這也引來部分酸民抨擊「做作女」、「不強調自己大胸好像沒人知道你一樣」、「有夠裝的」、「跑步運動不穿加固的運動內衣，為的就是賣弄晃奶博流量」、「怕別人不知道你奶子大？」。

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不過有更多網友力挺蘋蘋，「胸部大這件事情本身在運動上就有一定的劣勢，她甚至全身還是運動套裝的去參加，這樣也要罵，現實生活到底是多可悲？」、「網友為什麼惡意這麼重啊？她甚至沒露也沒有故意晃給你們看，只是藉由這個話題嘗試讓其他胸部大的女生去有力量做不敢做的事情」、「人類這種生物，果然無法容忍比自己優秀的事物」、「不說人家天生揹著幾公斤很累，光是跑完就已經很了不起了吧，有必要酸嗎？」、「完全看不出哪裡做作，惡意留言的人是被戳中什麼痛處？」

而蘋蘋也親自回覆質疑聲音，「我還是希望世界能夠和平一點，我認為讓大家飽飽眼福（？）跟努力完成一場比賽是可以同時存在的！喜歡自己覺得美的事物就大家一起欣賞！我大奶我驕傲，這是父母生給我的禮物！」她也針對「不穿運動內衣」的誤解做解釋，她強調自己有穿，平常運動也都是挑選中強度以上的運動內衣。

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