需求漸增 拳擊國手牽線捐幸福巴士「小愛倢」號上路了！

前拳擊國手杜佩玲牽線王亦倢（右）捐贈「小愛倢」號幸福巴士給來義鄉。（鄉公所提供）

屏東來義鄉公所長期推動幸福巴士接駁服務，服務鄉親已行之有年，需求隨著鄉親學子回流越來越大，出身來義的拳擊前國手杜佩玲雖到北部執業，始終心繫家鄉，她的科技業學生王亦倢深受其感動，在事業有成後捐出幸福巴士給鄉公所，鄉內幸福巴士陣容擴大到8輛，調度更佳靈活。

來義鄉目前共有「返鄉就學線」及「醫療生活線」，經統計，去年全年搭車人數達3.2萬，較2024年增加1.1萬，需求逐年攀升，對新車需求孔急，王亦倢的贈車如同及時雨，讓車隊調度更有餘裕。

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鄉長莊景星表示，幸福巴士多年來已成為鄉內重要交通支柱，感謝文樂村族人杜佩玲牽線此次捐贈者元澄半導體科技公司總經理王亦倢，捐贈1台無障礙小型巴士，不僅是資源的挹注，更是對來義鄉服務的肯定與支持，讓鄉內學子學習不中斷，讓照顧更全面，讓「行的便利」成為鄉親生活中的日常保障。

屏東縣政府表示，縣府2019年起執行幸福巴士計畫，加上新的小巴，現有3輛中巴及5輛小型車服務，截至今年2月底已服務超過8.7萬人次，成效良好，因原鄉地區長期交通不便，尤其無障礙搭乘需求日益擴張，獲民間人士捐贈無障礙小巴，混合調度行駛來義鄉幸福巴士各路線，不但提升接駁彈性，也加強各路線無障礙接駁服務量能。

出身來義鄉的前拳擊國手杜佩玲（左）及鄉長莊景星。（鄉公所提供）

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