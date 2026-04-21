民眾通報救援新莊落單貓瘟小貓 受治後恢復健康待領養

動保員劉可茵表示，經照料後小貓逐漸回復元氣，貓瘟也痊癒，被取名為「小小黑」等待領養。（新北市動保處提供）

新北市新莊區新泰路一帶，日前有熱心民眾劉先生發現一隻落單的虛弱小貓，通報動物保護防疫處救援，動保處長楊淑芳指出，八里動物之家獲報後立即派員救援，經獸醫師檢診發現小貓可能正遭受多種惡病質侵襲，經診治後逐漸回復元氣，目前安置於八里動物之家，等待有緣人領養；成功領養收容動物，動保處今年加碼認養福利，除原有終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利外，還提供犬隻行為免費諮詢服務。

動保處指出，這隻小貓經八里動物之家獸醫師黃勁達初步檢查，有營養不良及嚴重脫水情形，貓瘟試驗呈陽性，眼鼻分泌物濃稠，牙齦蒼白，且身上還有跳蚤，可能同時被多種細菌、病毒及寄生蟲感染，僅能以支持性療法幫助牠，提升牠自體免疫力對抗。

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動保員劉可茵表示，重症小貓照護難度相當高，每日少量多餐灌食，給藥及其他護理也要很謹慎，雖然小貓身體虛弱，但求生意志堅強，所幸經照料後小貓逐漸回復元氣，貓瘟也痊癒，被取名為「小小黑」等待領養。

動保處介紹，動物之家有許多類似案例，例如八里動物之家的「小巴」，入所時還是隻幼貓，罹患貓瘟，因病毒感染造成瞼球嚴重沾黏，經評估後執行摘眼手術；「旺來」是因外傷嚴重被送來的愛滋貓，入所時傷口見骨；「黛玉」則是一隻罹患腎衰竭的老貓，剛來的時候極度虛弱無法自理生活，牠們都從生命瀕危到重新站起，歡迎大眾來參觀八里動物之家跟牠們交朋友。

動保處補充，民眾遇到需要救援的動物，可通報「1959」動保專線或動保處24小時電話（02-29596353），動保處今年也再加碼認養福利，如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網或動保處粉專。

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