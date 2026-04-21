各地炎熱高溫上看35度 週四鋒面來襲雷雨掃全台

氣象專家指出，今起至週四上午各地晴朗炎熱，白天高溫上看35度，不過週四下午將有鋒面報到，到週五間全台易下雷雨。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今起至週四上午各地晴朗炎熱，白天高溫上看35度，不過週四下午將有鋒面報到，到週五間全台易下雷雨，週六受鋒面持續影響，各地仍會有局部陣雨或雷雨，預計要到下週日至週二鋒面才會遠離。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，根據歐洲模式最新降雨模擬，本週四下半天鋒面正式抵達，各地將陸續轉為雷陣雨天氣，且雨勢預計會持續影響到週五。

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颱風論壇說明，從目前資料來看，這波鋒面結構較好，全台各地都有機會出現一波明顯雨勢，提醒大家，這兩天如有安排戶外活動，請務必提高警覺，多注意天氣變化，出門記得帶把傘！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地晴時多雲、白天偏熱，北台高溫微降，東半部偶有局部短暫雨的機率。各地區氣溫如下：北部18至31度、中部19至33度、南部19至35度、東部20至32度。至於明日至週四上午，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，週四下午起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率。週五鋒面南下、由北而南轉有局部陣雨或雷雨；週六仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。週五、六氣溫下降、北台轉涼。

下週日至週二鋒面遠離、氣溫升，天氣晴熱。下週三、四南方水氣漸增，大致多雲時晴，中南部山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨，仍偏熱。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

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