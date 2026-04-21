屏東縣農業大學招生中 今年新增豬場特約獸醫培訓班

第12屆屏東縣農業大學受理報名中。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣農業大學陪伴在地農友成長，歷年結訓人數已達2083人，今（2026）年邁入第12屆，除延續農業基礎班、動物科學班等班別，更全新設置「豬場特約獸醫培訓班」；整體課程涵蓋農、漁、牧及農業經營等多元面向，縣府歡迎縣內有志青年參與，課程免費。

屏東縣長周春米表示，屏東是農漁大縣，據農業部統計農漁產值約800億，占全台第2，面對全球氣候變遷等諸多挑戰，藉由農業升級、降低風險、拓寬通路，讓產業更具韌性，包括縣府推出香蕉防風柱補助，強化蕉園抗風力，也針對養殖漁業，在枋寮打造冷鏈加工中心，提供漁民更好的保存技術。同時透過農業大學培育人才，持續為屏東農漁業注入穩定且長遠的發展動能。

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屏東縣農業大學培育出許多優異學員，第11屆學員中，24歲的老莫可可農園青農莫佳璋，透過農業大學學習知識，與家人共同經營的可可產業，獲得2025 CoEx卓越可可豆競賽銀牌；從農9年的第六鄰安心農園高華德，持續精進農業技術，已是知名企業的紅藜契作戶。

皇珵醬油負責人簡志斌與太太放棄科技業高薪工作，從零開始務農，發展以天然釀造為核心的醬油製造；岱德農場的吳冠宇，因父親年事已高，從公部門離職回家幫忙種木瓜，更加工成木瓜乾販售；米發發養生堂負責人何家琪，加工製作手工酒釀，透過農業大學補足稻米種植知識。

農業處表示，「農業基礎班」、「動物科學班」、「水產養殖科學班」及「屏南分班」採聯合招生，報名期間為4月20日至6月12日，提供有志投入農業的民眾完整且有系統的入門學習機會；另外，「豬場特約獸醫培訓班」的開設是為防範非洲豬瘟，針對執業獸醫師專業訓練，著重豬場第一線防疫策略、疫病監測與緊急應變處理，強化臨場判斷與防疫實務能力，報名時間為4月13日至4月21日；詳情可查詢屏東縣農業大學教育基金會官網、屏東縣農業大學官方Facebook粉絲專頁。

屏東縣農業大學邁入第12屆，目前受理報名中。（圖由屏東縣政府提供）

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