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    首頁 > 生活

    餿水狂流畫面曝光！台中市環保局將開罰垃圾車偷倒水溝

    2026/04/21 07:35 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市環保局垃圾車在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下。（翻攝自threads ）

    台中市環保局垃圾車在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下。（翻攝自threads ）

    台中市去年爆發非洲豬瘟，引爆全國養豬政策大轉變，引發廚餘大戰，台中廚餘目前仍無有效廚餘去化政策，目前採取隨垃圾送焚化爐焚燒，昨天竟發生環保局垃圾車直接將廚餘倒入路邊排水溝，被民眾目擊拍下檢舉，該車清潔隊員還稱「（廚餘）桶子裝滿不知道怎麼辦，才會找地方處理」，對此，環保局坦承該車疏失，已影響環境衛生，將從嚴、從重處分。

    民眾路過目擊指出，這輛垃圾車竟然將餿水廚餘，直接偷倒在較無人經過的路邊水溝，留下滿地都是噁心的餿水廚餘，惡臭不堪，他立刻下車拍攝，並追車攔人，對方被攔下後道歉指沿路收運垃圾、廚餘，「從東山路清運到單元十二這區，（廚餘）桶滿了，不知道怎麼辦、才會找地方處理。」

    目擊民眾懷疑垃圾車可能之前就有在水溝亂倒廚餘，因此向環保局檢舉，事後該垃圾車駕駛回到現場清理地面，排溝仍是惡臭的廚餘。

    環保局回應，該垃圾車為北屯區清潔隊清潔車輛，依照規定，於執行垃圾收運勤務時，若垃圾收運未滿載，而車輛附設污水槽先滿時，應先將車輛開回區隊洩除污水後，方可再繼續收運垃圾，避免污水於垃圾收運過程有滿溢影響環境衛生情形，惟該車輛負責同仁未依規定處理，逕自將垃圾車污水槽之污水排放至路邊排水溝，確有不當情形。

    環保局表示，經查證屬實，該行為已影響環境衛生，亦嚴重違反環保局隊員工作規則，環保局將從嚴從重處分，絕不寬貸，並依相關規定對駕駛及隨車人員予以處分，另本案亦涉及違反《廢棄物清理法》第27條第2款規定，將依法裁處1200元至6000元罰鍰。

    台中市環保局垃圾車在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下，路面滿地廚餘餿水。（翻攝自threads ）

    台中市環保局垃圾車在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下，路面滿地廚餘餿水。（翻攝自threads ）

    台中市環保局垃圾車在路邊亂倒廚餘被民眾目擊拍下並攔車檢舉，事後該清潔隊員回到現場清理。（翻攝自threads ）

    台中市環保局垃圾車在路邊亂倒廚餘被民眾目擊拍下並攔車檢舉，事後該清潔隊員回到現場清理。（翻攝自threads ）

    台中市環保局垃圾車在路邊排水溝亂倒廚餘，被民眾目擊拍下。（翻攝自threads ）

    台中市環保局垃圾車在路邊排水溝亂倒廚餘，被民眾目擊拍下。（翻攝自threads ）

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