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    首頁 > 生活

    竹縣「性平竹幸福獎」 女匠師之於客家建築的故事獲青睞

    2026/04/21 07:33 記者黃美珠／新竹報導
    推動性別平等，新竹縣府的「性平竹幸福獎」，近日頒獎肯定得獎局處的努力。（取自竹縣府官網）

    推動性別平等，新竹縣府的「性平竹幸福獎」，近日頒獎肯定得獎局處的努力。（取自竹縣府官網）

    推動性別平等，新竹縣政府去年設立了「性平竹幸福獎」，近日召開今年首次性別平等促進委員會，席間表揚文化局、民政處，各以「一瓦一語，一庄一心：建構女匠築起客家建築記憶」、跟「宗教性平友善推動計畫－推動新竹縣宗教場所ESG評鑑計畫」，分別獲得「故事竹幸福獎」和「創新竹幸福獎」第1名。

    副縣長陳見賢說，新竹縣府性平政策推動成果，早在2024年行政院推動這項業務的輔導獎勵計畫中，就整體評比獲得肯定，還另在創新和故事類獎項表現亮眼。

    縣府從文化、教育、消防到宗教治理等多個面向推動，使性別平等的觀念落實在鄉親的日常中。這次府內評比中，「故事竹幸福獎」由文化局拿下第1名，他們透過記錄女性參與傳統建築與文化傳承的歷程，翻轉了這類場域中性別角色的刻板印象。

    教育局則以「在平等的跑道上，她以罕病之身展現無限可能~尖石國中田徑MOMO醬」，則藉校園中的生命經驗與成長歷程，呈現學生在性別平等環境中，如何突破限制、自我實現的過程，傳遞多元與包容的教育價值，獲得第2名。

    第3名則是消防局的「厚積而薄發：消防路上綻放的一道微光」。他們展現女性在消防專業領域中的努力與付出，彰顯公共安全領域中的性別平權進展。

    至於民政處贏得的「創新竹幸福獎」第一名，把性平結合宗教文化與永續治理（ESG），推動宗教場域更加友善、多元與平權發展。

    新竹縣府民政處推動宗教場所性平友善獲肯定。（取自竹縣府官網）

    新竹縣府民政處推動宗教場所性平友善獲肯定。（取自竹縣府官網）

    新竹縣府文化局透過「一瓦一語，一庄一心：建構女匠築起客家建築記憶」贏得推動性平有成的「故事竹幸福獎」第1名。（取自竹縣府官網）

    新竹縣府文化局透過「一瓦一語，一庄一心：建構女匠築起客家建築記憶」贏得推動性平有成的「故事竹幸福獎」第1名。（取自竹縣府官網）

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