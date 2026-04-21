媽媽帶寶貝坐捷運不擔心無處哺乳 中捷18站站長室皆是臨時哺乳室

台中捷運各車站站長室均開放作為臨時哺集乳室。（中捷公司提供）

中捷每日載客量日益增加，很多媽媽們會推著娃娃車坐捷運，中捷公司要打造中捷成為「全線皆可哺乳」的友善乘車環境，在捷運綠線除了在北屯總站、市政府站及高鐵台中站設置專用哺集乳室外，進一步將各車站站長室規劃為臨時哺集乳空間，提供媽咪即時、安心的哺乳選擇。

少子化嚴重，為讓願意生養孩子的媽媽們，出門也能有方便的哺集乳室，中捷公司開放各站站室作為臨時哺集乳室，而中捷有十八站，媽媽們到任何一站都可以哺育幼兒。

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中捷公司表示，考量媽媽在外哺乳需求具即時性與不確定性，除依《公共場所母乳哺育條例》設置固定哺集乳室外，也主動將各站站長室納入彈性使用空間，媽媽們若有需求可向站務人員洽詢協助，打造更貼近使用者需求的友善服務環境。

中捷的臨時哺集乳空間內備有座椅、插座、面紙及垃圾桶等基本設施，並提供「哺集乳使用中」告示牌，兼顧便利性與隱私性。

中捷公司強調，雖然衛生福利部國民健康署建置的「哺集乳室地圖」目前標示捷運綠線有3處固定空間，實際上全線車站皆已提供哺集乳協助服務，期盼讓更多家長安心使用公共運輸工具。

中捷的站長室作為臨時哺集乳室使用時，門外會張貼請勿進入的告示。（中捷公司提供）

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