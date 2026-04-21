為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    媽媽帶寶貝坐捷運不擔心無處哺乳 中捷18站站長室皆是臨時哺乳室

    2026/04/21 07:28 記者蘇金鳳／台中報導
    台中捷運各車站站長室均開放作為臨時哺集乳室。（中捷公司提供）

    台中捷運各車站站長室均開放作為臨時哺集乳室。（中捷公司提供）

    中捷每日載客量日益增加，很多媽媽們會推著娃娃車坐捷運，中捷公司要打造中捷成為「全線皆可哺乳」的友善乘車環境，在捷運綠線除了在北屯總站、市政府站及高鐵台中站設置專用哺集乳室外，進一步將各車站站長室規劃為臨時哺集乳空間，提供媽咪即時、安心的哺乳選擇。

    少子化嚴重，為讓願意生養孩子的媽媽們，出門也能有方便的哺集乳室，中捷公司開放各站站室作為臨時哺集乳室，而中捷有十八站，媽媽們到任何一站都可以哺育幼兒。

    中捷公司表示，考量媽媽在外哺乳需求具即時性與不確定性，除依《公共場所母乳哺育條例》設置固定哺集乳室外，也主動將各站站長室納入彈性使用空間，媽媽們若有需求可向站務人員洽詢協助，打造更貼近使用者需求的友善服務環境。

    中捷的臨時哺集乳空間內備有座椅、插座、面紙及垃圾桶等基本設施，並提供「哺集乳使用中」告示牌，兼顧便利性與隱私性。

    中捷公司強調，雖然衛生福利部國民健康署建置的「哺集乳室地圖」目前標示捷運綠線有3處固定空間，實際上全線車站皆已提供哺集乳協助服務，期盼讓更多家長安心使用公共運輸工具。

    中捷的站長室作為臨時哺集乳室使用時，門外會張貼請勿進入的告示。（中捷公司提供）

    中捷的站長室作為臨時哺集乳室使用時，門外會張貼請勿進入的告示。（中捷公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播