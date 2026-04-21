山川吊橋深夜觀星大成功 5/1屏東演武場接力觀測月亮

屏東星空大使施世治於山川琉璃吊橋上進行天文導覽。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府致力推動星空旅遊，本（4）月18日深夜首度開放山川琉璃吊橋，舉辦天琴座流星雨天文導覽活動，吸引數百名追星族湧入瑪家鄉山區，成功捕捉流星劃過夜空的畫面，接續登場的天文盛會為5月1日晚7時30分起在屏東演武場登場的「星際漫步 月球觀測」活動，邀請民眾近距離觀察月球之美。

為營造最佳觀星條件，屏東縣府18日深夜時段開放平時晚間管制的山川琉璃吊橋，在幾近零光害的環境中，民眾漫步橋上，耳邊是山林蟲鳴，抬頭即是滿天星斗，不少人直呼「白天的吊橋壯觀，夜晚則是夢幻，星空彷彿觸手可及，這是只有在屏東才有的浪漫！」。

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活動現場設置高倍率天文望遠鏡與智慧攝星設備，讓大小朋友都能輕鬆親近星空，不但近距離觀測星體，更透過手機拍攝星雲影像，留下專業級紀錄。

屏東縣政府交通旅遊處表示，吊橋觀星圓滿成功，再次展現屏東發展星空旅遊的深厚潛力。接續登場的活動將於5月1日晚間7時30分至9時30分，在屏東演武場舉辦「星際漫步 月球觀測」，體驗不同於流星雨的天文魅力，歡迎民眾踴躍參加。

屏縣府表示，未來也將持續串聯各鄉鎮特色景點，結合低光害環境與專業導覽，推動兼具生態保育與觀光體驗的暗夜旅遊模式，逐步形塑屏東成為國內具代表性的星空旅遊目的地，讓遊客在不同季節都能走進山海之間，感受專屬於屏東的靜謐與浪漫。詳情可至屏東縣政府交通旅遊處官網、屏東GO好玩官方臉書查詢。

山川琉璃吊橋首度深夜開放，民眾在吊橋上觀星感受新奇體驗。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府舉辦的天文觀測活動，帶領民眾使用天文望遠鏡觀星。（圖由屏東縣政府提供）

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