全球行善日20週年 志工高雄大會師

小朋友進場得到熱烈掌聲。（記者洪臣宏攝）

響應全球行善日廿周年，高雄慈善團體大會師。（記者洪臣宏攝）

響應全球行善日20週年，高雄市志願服務協會今（19）日下午於高雄火車站舉辦「台灣領航與世界同步」慶祝活動，串聯行善團體大會師。高市社會局局長蔡宛芬表示，高雄市志工已逾12萬人，期盼透過行善推動，凝聚善念擴大公共參與。

全球行善日於2007年由以色列非營利組織 RUACH TOVA 發起，倡議透過日常生活中的善行，促進社會正向改變，每年於4月擇一日在世界各國舉辦活動同步響應。高雄市自2016年起即由志願服務協會帶領響應全球行善日，為亞洲地區率先參與的城市之一，今年適逢20週年。

志願服務協會在高雄車站中圓廣場舉辦慶祝活動，由原住民歌舞及翠屏、麗澤國小弦樂團揭開序幕，約20支行善團隊參與盛會，隊伍在介紹下逐次進場，隊伍成員或喊隊呼，或者搖旗致意，精神抖擻，獲得在場民眾熱烈鼓掌回應。立委許智傑、柯志恩、林岱樺及多名地方民代到場觀禮。

活動由蔡宛芬與慈善團體代表共同進行「點亮地球儀」啟動儀式，象徵善的力量由高雄出發、照亮世界，並為「台灣行善大使」披掛專屬彩帶，展現對行善精神的承諾。

高雄市志工遍布於社會福利、教育、環境保護等各領域，蔡宛芬表示，志願服務是城市溫暖的重要力量，誠摯邀請市民加入志願服務的行列，從日常生活出發，讓善的力量在社會中持續循環與擴散。

慈善團體逐次進場接受歡呼。（記者洪臣宏攝）

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