打破距離感！ 彰化火車站原住民舞蹈快閃演出吸睛

今天下午在彰化火車站前上演一場「原民舞蹈快閃活動」他們的傳統服亮麗、肢體動作奔放熱情，吸引許多人的眼球。（記者張聰秋攝）

彰化縣原住民設籍人口超過7000人，成長趨勢不變，今（2026）年底縣議員選舉，原住民縣議員席次因此增加1席，變為2席。隨著人口的增加，為了讓原住民族文化被更多人看見，今（19日）天下午在彰化火車站前上演一場「原民舞蹈快閃活動」他們的傳統服亮麗、肢體動作奔放熱情，吸引許多人的眼球。

天氣晴朗、豔陽高照，多名身穿傳統服飾的原民青年，齊聚在彰化車站前廣場隨著音樂節奏踏步、擺動身體，動作俐落有力，頭飾與服裝上的裝飾，隨著肢體晃動，格外吸睛，不少人停下腳步觀賞，也有人拿起手機拍照、錄影，甚至還有民眾上前合影留念，現場氣氛熱絡。民眾說，平常少有機會近距離接觸原住民族文化，透過這樣的街頭演出形式，感覺更自然、也更有親近感。

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發起人高采翎，來自南投縣仁愛鄉清流部落，擁有賽德克族與泰雅族的血統，她和許多在彰化生活的族人一樣，從小離開部落，在都市中成長，但文化從未離開她的生命。從以泰雅圖騰為靈感的創作，到用畫筆與舞蹈記錄族群記憶，她一直用自己的方式守護文化。

今天，她號召一群平常一起練舞的原住民朋友，藉由快閃活動把文化帶入公共空間。她說，會選擇在人潮聚集的車站前快閃，希望打破距離感，讓更多人用最直觀的方式接觸與理解，未來不排除持續在不同場域舉辦類似活動，讓原住民族文化在城市中持續被看見，也讓更多青年願意投入，形成正向循環。

民眾被快閃舞蹈演出吸引，駐足觀賞隨手拿起手機拍攝紀錄。（記者張聰秋攝）

快閃演出活動發起人高采翎，會後跟表演者合影留下美麗的畫面。（記者張聰秋攝）

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