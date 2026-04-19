垃圾分類不落地 瘋媽祖也要落實環保

白沙屯媽祖進香時，許多信眾也自發沿路清理垃圾。（楊竣傑提供）

農曆3月瘋媽祖，隨百萬信徒跟媽祖進香遶境，因大量使用一次性產品，也連帶產生垃圾處理問題，環境部今（19日）表示，沿路都有自發參與清潔的環保志工，今年志工數創新高，對於垃圾遽增，呼籲信眾落實垃圾分類、惜食愛物，並自備環保餐具。

隨媽祖進香，陸地上有百萬信徒跟著媽祖移動，沿途更有許多信徒供應許多結緣物品與食物等，也衍生垃圾處理問題，環境部長彭啓明上週親自拜訪白沙屯拱天宮與大甲鎮瀾宮，向廟方建議逐步減少使用一次性餐具，也獲廟方正面回應，彭啓明表示，媽祖是許多國人的共同信仰，很多信眾也會沿路發放結緣品等，他觀察到確實使用許多一次性用品，也有很多民眾看到結緣品就不停拿取，籲大家適量取用，如結緣的福食若吃太多，恐怕只會發福，也強調會持續推動綠色進香，持續減少塑膠產品使用。

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針對活動期間垃圾量劇增與志工壓力，環境部指出，今年參與志工人數雖已創下歷年新高，但面對百萬人潮的考驗，確實仍有精進空間，呼籲信眾惜食愛物，不要浪費信眾供奉的結緣食物，還有自備環保餐具、水杯、購物袋，減少一次性容器與塑膠袋使用，並做好垃圾分類、落實垃圾不落地，彭啓明表示，沿途有許多信眾自發設置資源回收站，都是展現信仰轉化為環保行動的正向力量，也建議發送結緣品的民眾，可減少過度包裝。

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