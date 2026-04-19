海關碼頭園區海報誤植淡江大橋 淡水古蹟博物館：已要求廠商撤除

淡水海關碼頭園區廠商為宣傳園區是煙火活動最佳觀景點，日前製作宣傳海報，該地段大橋景致被網友抓包並非實際的淡江大橋樣貌；淡水古蹟博物館回應，已要求承租廠商全面撤除錯誤素材。（圖擷取自臉書）

市定古蹟淡水海關碼頭園區位於淡水漁人碼頭旁，可觀賞淡江大橋與淡水河景致，園區廠商為宣傳園區在18日的淡江大橋煙火活動為最佳觀景點，日前製作宣傳海報，上面放有該地段的大橋與淡水河景致，但被眼尖網友抓包，海報大橋並非實際的淡江大橋樣貌，有誤植之虞；淡水古蹟博物館今回應，已要求承租廠商全面撤除錯誤素材，另要求廠商檢討製作流程、強化督導管理。

網友在Threads發文指出，淡水海關碼頭自從新北市文化局租給廠商運營之後，整個環境變得極差，出現許多慘不忍睹的招牌廣告，也失去了過往悠閑愜意的停留空間，廠商到底合不合格，由他推出的海報就可窺知，想蹭淡江大橋活動的人流，卻連淡江大橋長得什麼樣子都不知道。

請繼續往下閱讀...

將園區標租出去給外面廠商經營的淡水古蹟博物館回應，針對海關碼頭廠商活動宣傳海報圖片誤植一事，已要求承租廠商全面撤除相關錯誤素材，避免持續擴散造成民眾誤解，另要求廠商檢討製作流程，未來所有對外宣傳內容須落實多重審核機制，確保資訊與圖像正確無誤；同時也將強化督導管理責任，避免類似情形再次發生。

民進黨新北市議員鄭宇恩批評，新北市文化局只想把場地委外出去收租，卻沒有能力做好最基本的審核與把關，此舉根本無心管理淡水的文化場域，既傷害市容，也踐踏地方感情。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，近期陸續收到市民反映，海關碼頭自從委外營運後，原有的悠閒氛圍似乎變了調，尤其園區內部分招牌廣告與周邊古蹟景致顯得格格不入。

陳偉杰指出，海關碼頭是淡水非常珍貴的文化休閒空間，每處視覺景觀都影響遊客的體驗，若因過度的商業點綴而失去原有的愜意美感，實在非常可惜，他會深入了解目前的營運契約與實際管理情況，要求文化局加強監督，協助廠商在商業經營與景觀維護之間取得更好的平衡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法