彰化歷史建築二林武德殿修復 打造質感「文化客廳」

彰化縣政府完成歷史建築二林武德殿修復工程，19日舉行竣工典禮，未來將結合民間創意，打造南彰化最具質感的「文化客廳」。（彰化縣政府提供，中央社）

歷史建築二林武德殿原是警察訓練場所，具日本神社建築風格，見證日治時期發展；彰化縣政府完成修復工程後，將成為民眾參與文化活動場域，打造南彰化具質感的「文化客廳」。

彰化縣政府今天辦理二林武德殿修復竣工典禮，彰化縣長王惠美出席表示，修復工程獲文化部文化資產局補助新台幣1800萬元、縣府編列配合款1200萬元，總經費3000萬元，於2023年6月開工、2025年6月竣工，目前推出「二林的記憶老照片展」，展期至今年5月3日。

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王惠美說，二林武德殿於2004年公告為歷史建築，陸續於2009年完成調查研究、2016年完成修復設計；縣府2022年再次提出修復計畫，雖然過程遭遇土地爭議與程序問題，但在中央與地方齊心努力下，讓修復工程順利完成，也感謝二林鎮公所、地主全力配合。

王惠美表示，為加速地方發展，並解決長期土地問題，縣府與鎮公所積極辦理二林都市計畫變更；在內政部國土管理署核定前的過渡期，文化局先行規劃短期活化再利用計畫，採「公益換租」模式招商營運，經評選由彰化縣體育會劍道委員會獲經營權，負責二林武德殿維護管理，並以公益回饋活動折抵場地租金。

縣府文化局表示，二林武德殿於1933年興建，是全台少數保存完善的和風武道建築，仿神社的洗鍊線條與肅穆氣息，是昔日鍛鍊柔道、劍道聖地，更見證二林鎮百年開發歷程；未來結合民間創意，打造南彰化最具質感的「文化客廳」，讓文資保存與地方共榮。

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