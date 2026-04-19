新北定向越野汐止場 完賽送雨城「折傘」

2026「探旅新北－定向越野」完賽禮準備可折疊收納的主題雨傘，呼應汐止多雨的城市印象，也象徵保護與遮風擋雨的陪伴。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局主辦「2026探旅新北定向越野」系列賽，第2場汐止場將於6月7日登場，觀旅局說明，此次活動以「節奏．記憶」為主題，從拱北殿出發，串聯三秀山、叭嗹港大尖等場域，邀民眾透過定向越野的形式，走進汐止的山城地景與生活紋理，用雙腳重新認識這座與雨共生的城市，完賽禮以折疊主題雨傘作紀念，有興趣者可至「伊貝特報名網」線上報名。

觀旅局表示，「探旅新北定向越野」結合運動參與、城市探索與在地文化，透過地圖判讀、路線選擇與場域移動，讓參與者在奔跑與探索之中，看見地方不同的風景與故事，今年活動以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為精神，鼓勵民眾揪伴同行，輕鬆出發，在移動中感受新北各區的文化樣貌與生活節奏，汐止場並由Youtuber山岳攝影師「秋天剩旅行Danny」擔任活動大使，邀請大家一同感受汐止獨有的城市氣質。

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觀旅局說明，本場規劃競賽、單人體驗及雙人體驗組，預計吸引近900位民眾參與，競賽組約10公里，單人、雙人體驗組約7公里不等，提供不同程度的參與者依自身需求參戰，汐止場也結合地方文化意象，以「乞龜」作為出發前的祝福儀式。活動當天，參與者出發前將以盲盒方式獲得1隻小烏龜吊飾，共4種顏色，龜殼上分別寫著「探、旅、新、北」，象徵為每位跑者送上祝福；完賽禮則呼應汐止多雨的印象，以折疊主題雨傘作為紀念。

觀旅局指出，汐止區以融合冷暖色調而成的「汐止紫」作為城市代表色，其舊名「水返腳」，早年因基隆河沿岸貨物轉運與聚落發展而逐漸繁盛，留下深厚的人文脈絡，而汐止長年多雨，雨已是居民生活的一部分，從屋簷落下的雨聲，到坡道、階梯與山徑所形成的日常路徑，雨與高度共同構成汐止獨有的生活節奏，也成為這座城市最鮮明的記憶。

「2026探旅新北定向越野」系列賽規劃競賽、單人體驗及雙人體驗組，參與者可依自身需求報名挑戰。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局盼「探旅新北定向越野」透過開放且具趣味性的參與方式，讓跑步不只是運動，也成為認識城市的方法。（圖由新北市觀旅局提供）

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