大甲媽遶境史上最嚴重衝突發生在這年 3警、記者被打到送醫急救

2019年大甲媽遶境彰化市發生3警與1名記者被打到送醫。（資料照）

「乎死啦！」大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨天（18日）深夜10時50分還沒通過彰化市民生地下道，兩派陣頭接轎爆發推擠衝突，警方介入排除時遭攻擊掛彩，事實上，堪稱史上最嚴重的遶境衝突發生在2019年，就在媽祖鑾轎經過地下道，白狼張安樂接轎後短短幾分鐘內，突然爆發4起推擠衝突，有民眾亂噴辣椒水，甚至亂丟寶特瓶，造成3名員警與1名記者慘遭毆打流血送醫急救，也是後來縣警局成立「機動應變隊」的遠因。

2019年4月8日大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎深夜11時55分通過彰化市民生地下道時，兩派陣頭接轎爆發推擠衝突，寶特瓶、辣椒水亂噴飛，不少員警被辣椒水攻擊掛彩，還有員警被寶特瓶砸中頭部，時任彰化縣警察局長方仰寧親自坐鎮指揮部署320名警力，仍造成多起推擠、打架衝突，不少陣頭人員互飆：「乎死啦！」三字經、五字經不斷，所幸警方以優勢警力迅速排除化解衝突擴大危機，不料仍傳出員警、電視台記者遭爆打流血受傷送醫急救。警方事後將涉嫌動手毆打記者的兩名男子追查到案。

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這起3名員警與1名記者被打到送醫事件，堪稱大甲媽遶境有史以來最嚴重的衝突。而

昨晚大甲媽鑾轎在彰化市自強路附近遶境時，信眾發生嚴重肢體衝突，彰化警分局偵查隊長蕭登元等人介入排除時慘遭推擠受傷。

2019年大甲媽遶境彰化市爆發打架，堪稱史最嚴重衝突。（資料照）

彰化警分局偵查隊長蕭登元昨晚被打傷。（資料照）

大甲媽昨晚遶境彰化市爆發嚴重肢體衝突。（資料照）

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