粉紅超跑回鑾 台中、苗栗警方交接，苗警籲配合交通疏導。圖為鑽轎腳人潮。（記者蔡政珉攝）

被稱為「粉紅超跑」的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，今天早上返抵苗栗縣境內，苗栗縣警察局長李忠萍率領警力與台中市大甲警方交接，苗栗縣警方也呼籲香燈腳與信眾，務必配合交通疏導措施。

由於大批人潮湧入苗栗縣，為盡量降低苑裡、通霄鎮交通遭衝擊，苗栗縣警方表示，民眾請多利用台鐵、高鐵大眾運輸接駁，由於此次參與人（車）潮眾多，交通管制以台1線沿線主要交通要道，台1線將於4月19日8點起實施分階段管制，並視人（車）流狀況，於台61線西濱快速道路通灣聯絡道、新埔及白沙屯匝道口實施彈性封閉管制（相關交通疏導管制措施可於苗栗縣警察局臉書粉絲專頁查詢）。

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苗栗縣警方提醒，北部地區民眾可至高鐵苗栗站周邊停放車輛後改搭接駁車前往，南部地區民眾可至通霄海水浴場停放車輛，通霄鎮公所設有接駁車，請多加利用大眾運輸系統或利用台1線沿線兩側停放車輛整齊不違規；另提醒4月19至20日南來北往行經苗栗地區而非參香的用路人，建議多利用國道1號、國道3號，避開行經台1線（106至143.5公里）及台61線苗栗路段。

粉紅超跑回鑾 台中、苗栗警方交接，苗警籲配合交通疏導。圖為苗栗警方恭迎媽祖婆畫面。（取自白沙屯媽祖婆網站）

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