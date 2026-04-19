大甲媽遶境千里眼摔落 民俗專家預言成真？

大甲媽遶境進香。（民眾提供）

大甲媽起駕遶境當天，千里眼神像不慎掉落地面，民俗專家廖大乙當時即預言提醒鎮瀾宮董事長顏清標要注意自己身體，遶境過程並要慎防搶轎和打架，果不其然，大甲媽起駕準備出廟門時，顏清標即疑踩空差點跌倒，媽祖鑾轎昨晚進入彰化市區因搶轎，發生警民衝突，造成3名員警與多位民眾受傷。種種巧合，讓民眾驚呼「也太神奇了」，民間信仰活動，還是要謹慎小心。

17日下午5點多，大甲鎮瀾宮上轎典禮時，一尊千里眼神像不慎掉落地面，當時民俗專家廖大乙接受媒體採訪時表示，媽祖在警示提醒，主事者需謹言慎行，並注自己的健康，這次遶境過程要防止搶轎與打架，千里眼也在提醒國人不要貪近利，眼光要放遠。

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沒想到，民俗專家的話才剛說完，顏清標扶轎準備出廟門時，疑一腳踩空，人瞬間在直播畫面中「消失」，讓觀看直播的民眾嚇一大跳，幸顏清標雙手緊抓鑾轎扶手，並未真的跌倒，人平安。

結果，18日晚間10時50分許，大甲媽遶境至彰化市區時，又疑因接轎發生警民激烈衝突，造成3名員警及多位民眾受傷掛彩，警方已將2名滋事男子依現行犯逮捕，帶回彰化警分局偵查隊處理。

以上為民俗說法 僅供參考

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