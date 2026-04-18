他羨慕國外兒童餐有免費玩具 網友曝「1原因」取消

2013年，時任國敏黨立委王育敏提案修法，針對「不適合兒童長期食用的食品」，將在促銷和廣告採取限制措施。（資料照）

近日有名網友到泰國發現，台灣要買套餐加價購49元的玩具，在當地竟然是免費贈送，有網友提醒，這是國民黨立委王育敏在2013年5月30日提案修正食品衛生管理法第28條，針對「不適合兒童長期食用的食品」，將在促銷和廣告採取限制措施，包括速食兒童餐不允許送玩具、餐前或兒童節目時段也不允許廣告。

時任國民黨立委王育敏、蔣乃辛等人推動修法，王育敏表示，孩子的興趣並不是可能損及健康的垃圾食物本身，而是先從廣告對食物附贈的玩具產生好感，進而吵著要吃，而速食業者透過附贈玩具的「兒童餐」作為促銷手段，誘使孩童攝取高脂肪、高鈉的「垃圾食物」。台灣麥當勞回應，一切會遵照法令辦理。

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網友積怨已深「菲律賓也是～而且全部一次推出，不像台灣一週一週出」、「看了留言才知道，原來台灣麥當勞變成沒有玩具是因為國民黨王育敏害」、「台灣的麥當勞幾乎都沒有玩具，因為是某個人提案立法通過的」、「找國民黨王育敏算帳啊」、「兒福聯盟王育敏立法的喔」、「買玩具大部份都是1980年後出生的大人，提案的都是沒照顧小孩的大人」、「原來是台灣爛政策，我去日本也特地去買兒童餐，送玩具好開心」。

泰國麥當勞只要買109元泰銖的餐點，就會送台灣加價購49元的玩具。（圖擷取自@McThai社群平台「X」）

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