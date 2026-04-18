心豐藝術節開幕島嶼交陪跨文化共演 吉雷米也來設攤

網紅主持人吉雷米也到場設攤，展售特色商品。（歸仁文化中心提供）

台南市政府文化局主辦的心豐藝術節今天登場，以「島嶼交陪情誼」為主軸，開幕式除了在地學子與社團舞蹈、音樂演出，還有越南、印尼、泰國等新住民姊妹演出，以及日本漫才、烏克蘭特技，更邀請知名美籍YouTuber崔璀璨壓軸獻唱，法籍網紅主持人吉雷米也到場設攤，精彩呈現多元族群共融的特色，系列活動持續2個月。

開幕活動今晚在歸仁文化中心前方舉行，不僅有多元族群的特色演出，也與在地品牌「荏苒市集」合作，展售異國料理，還有農產、文創等商品，吸引人潮，台南市民族管絃樂團則以悠揚旋律暖場，成功營造出悠閒的氛圍，讓民眾輕鬆的看節目、吃美食。

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文化局長黃雅玲說，今年的心豐藝術節透過多元色彩的交織，讓不同族群、語言與背景的團隊，能在新豐區平等發聲，體現族群共融的社會願景，在台灣的新住民們，都充分感受到島嶼交陪的溫暖力量。

黃雅玲說，市府致力於落實文化平權、深耕文化種子，心豐藝術節不僅是節慶，更是友善藝術展演環境的集體實踐，也感謝在地鄉親長期的支持，希望每年都能以精彩、多元的內容，帶給大家心靈上的豐收。

開幕活動節目豐富，包含紅瓦厝、歸仁等國小的舞蹈，還有社區居民一起帶動跳的橋段，體現藝術深耕地方的精神，加上東南亞民俗表演與烏克蘭特技秀，還有「日本漫才少爺」的跨文化相聲，崔璀璨經典獻唱，詮釋熱愛台灣的情懷。

歸仁文化中心也同步推出「刻繪的手勢」特展，在第一畫廊展出到5月17日，演藝廳則有「失速在B612星球之後」說書音樂會，更攜手南關社大共同規劃，跟著新住民姊妹開啟「她的島嶼交陪路」，帶領民眾走讀新豐郡。

心豐藝術節登場，「日本漫才少爺」應邀演出，帶來跨文化幽默的相聲。（歸仁文化中心提供）

心豐藝術節登場，新住民姊妹帶來演出。（歸仁文化中心提供）

台南市政府文化局主辦的心豐藝術節開幕，在地國小學子帶來精彩的舞蹈表演。（歸仁文化中心提供）

為期2個月的心豐藝術節熱鬧開幕。（歸仁文化中心提供）

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