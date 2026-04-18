率隊加入粉紅超跑行列 彭啓明宣導「綠色進香」

環境部長彭啓明率隊參加白沙屯媽祖進香活動，並現場宣導低碳、惜食，呼籲信眾一起「綠色進香」。（環境部提供）

白沙屯媽祖進香是台灣宗教界盛事，環境部長彭啓明今（18日）率隊加入「粉紅超跑」行列，除向媽祖乞求「保護地球與環境」的力量，更以實際行動推動「綠色進香」，號召信眾與供餐團體，共同落實惜食、源頭減廢與資源回收，讓信仰與環境永續同行，並現場呼籲信眾惜食、自備與分類。

彭啓明表示，媽祖慈悲護佑大地，信眾也應以具體行動回應。在隨行過程中，很多信眾自發性設置垃圾設施與回收分類站，他也呼籲大家落實三項行動重點：

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一、惜食愛物：量力取用、不浪費食物。

二、自備用品：攜帶環保餐具、水杯與購物袋，減少一次性使用。

三、落實分類：做好垃圾分類，並確實將菸蒂不落地。

彭啓明指出，參與的沿途已有越來越多香燈腳，會自發攜帶環保杯、隨手清理垃圾，展現信仰轉化為行動的正向力量；他強調：「我們撿的不只是垃圾，更是守護環境的責任。跟隨媽祖的腳步，也能走出最乾淨、最莊嚴的道路。」

環境部長彭啓明率隊參加白沙屯媽祖進香活動，當起香燈腳並宣導「綠色進香」觀念。（環境部提供）

環境部長彭啓明率同仁當起香燈腳，參加今年白沙屯媽祖進香活動。（環境部提供）

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