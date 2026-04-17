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    首頁 > 生活

    北市中山、松山鄰里公園髒亂 林亮君轟公所招標惹禍

    2026/04/17 13:46 記者何玉華／台北報導
    一江公園廁所髒亂的情形，缺乏有效整理。（台北市議員林亮君辦公室提供）

    一江公園廁所髒亂的情形，缺乏有效整理。（台北市議員林亮君辦公室提供）

    台北市議員林亮君指出，松山區、中山區的鄰里公園近期因維護得標廠商人力不足，導致服務品質低落，環境髒亂、遍地塵土落葉，讓地方里長們炸鍋，質疑是區公所採最低標發包，導致無法把關廠商的履約能力；民政局長陳永德表示，中山區公所已多次裁罰廠商，負責採購業務的松山區公所也已發文要求廠商限期改善，若廠商沒有在到文後10天內補足人力，便會逕行解約。

    林亮君指出，之前接到中山區里長反映鄰里公園十分髒亂，不只步道上滿是落葉和塵土，就連公廁內的垃圾桶也堆到滿出來，一問之下才知道是因為4月1日接替服務的維護廠商人力不足，不是沒打掃就是掃不乾淨，光中山區就有28處鄰里公園、綠地受到影響。

    林亮君表示，原本需求書上載明清潔廠商應在松山區常駐7人、中山區7人，和大同區2人，實際上每個行政區常駐的只有1至2人；更誇張的是，廠商沒做的工作，區公所人員、里鄰長以及地方志工得協助完成，毫無道理。

    林亮君質疑，過去鄰里公園維護在公園處管轄下皆採「最有利標」，回到區公所後卻改成「最低標」，導致沒有評選委員把關廠商的履約能力，讓公務員和里長民眾得自己出來掃公園；況且過去公園處有很多口袋廠商可以配合，如今區公所的標案竟淪落到流標後僅有1間廠商投標的窘況，到底是採購預算有問題還是局處間業務交接有狀況，民政局應積極正視、檢討。

    林亮君要求，區公所若真的和廠商解約，應在重新招標完成前先雇用代賑工，或是進行小額採購讓其他廠商暫時接手業務，不該再讓公務員或里長、地方志工協助打掃。

    一江公園廁所髒亂的情形，缺乏有效整理。（台北市議員林亮君辦公室提供）

    一江公園廁所髒亂的情形，缺乏有效整理。（台北市議員林亮君辦公室提供）

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