2026情定北門濱海未婚聯誼 女性加碼抽黃金手鍊、金戒指

「情定北門濱海未婚聯誼求緣份暨母親節感恩饗宴」活動將於5月9日舉行，於井仔腳鹽田夕陽美景中，共度浪漫與溫馨。（記者劉婉君攝）

結合未婚聯誼與母親節，台南市北門區井仔腳興安宮將於5月9日舉辦「情定北門濱海未婚聯誼求緣份暨母親節感恩饗宴」活動，於井仔腳鹽田夕陽美景中，共度浪漫與溫馨，配對成功可抽「將軍至澎湖3天2夜旅遊」，並加碼女性專屬好禮，可抽黃金手鍊、金戒指。

北門井仔腳興安宮鄰近井仔腳瓦盤鹽田，為地方重要信仰中心，當地供奉的「豬母娘娘」常有民眾前往祈求良緣，此次「情定北門濱海未婚聯誼」，結合祈福儀式與聯誼交流，規劃自我介紹、互動遊戲、DIY體驗及配對活動，讓參與者在輕鬆氛圍中認識彼此。

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主辦單位表示，參加未婚聯誼活動配對成功者，將可抽「將軍至澎湖3天2夜旅遊」，全程參與的女性，也可抽獎，獎品包含黃金手鍊、金戒指。當晚並將舉辦母親節感恩饗宴，結合在地特色辦桌料理，亦有摸彩活動，最大獎同樣為將軍至澎湖來回船票。

主辦單位指出，聯誼名額共100人，男、女各半，歡迎20至50歲未婚男女報名參加，民眾當天可提前於下午造訪井仔腳鹽田，欣賞濱海風光與夕陽美景，從聯誼活動到晚間饗宴，在豬母娘娘祝福下，於浪漫氛圍中尋找緣分、共度溫馨母親節，洽詢電話（06）7862649。

台南北門井仔腳興安宮舉辦的「情定北門濱海未婚聯誼求緣份暨母親節感恩饗宴」活動，女性加碼可抽黃金手鍊、金戒指。（主辦單位提供）

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