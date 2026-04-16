「台南有樂町」重溫台灣流行音樂時代記憶 研究者與創作人5月齊聚講唱

「台南有樂町－台灣歌謠音樂論壇」將於5月23日在許石音樂圖書館登場。（南市圖提供）

由台南市立圖書館主辦的「台南有樂町－台灣歌謠音樂論壇」5月23日登場，以1930年代以來的台語流行音樂為主軸，邀集音樂研究者與創作人齊聚，帶領民眾重溫台灣流行音樂的時代記憶。

活動在許石音樂圖書館舉辦，包括專題講述與示範演唱，活動為免費參加，即日起於南市圖官網開放線上報名。南市圖館長楊馥菱表示，台南孕育出眾多台語歌壇重要人物，從1930年代的作曲家王雲峰、歌手林氏好；戰後，許石、文夏、吳晉淮、洪一峰、黃敏等旅日音樂人返台發展，不僅創作出多首傳唱至今的經典作品，也積極提攜後進；5、60年代亞洲唱片產業發展，台南逐漸成為台灣流行音樂的重要據點。

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「台南有樂町」獲文化部流行音樂經典金曲推廣行動補助計畫支持，5場專題座談橫跨鄉土民謠、1930年代情歌、流浪與故鄉、布袋戲音樂及當代台南創作，呈現台語流行音樂多元且延續的發展脈絡。

長期投入台灣民謠採集的簡上仁與國立台灣歷史博物館副研究員黃裕元，以〈牛犁歌〉為例，解析傳統民謠特色；作家林良哲與音樂創作人朱約信（朱頭皮），將帶領觀眾走入1930年代情歌的創作語境；國立成功大學台灣文學系副教授李承機與音樂製作人謝銘祐，探討社會變遷下的流浪與故鄉意象；國立台灣師範大學台灣語文學系教授陳龍廷與音樂創作人黃鳳儀，從布袋戲歌曲切入解析其發展與流變；樂評人蔡政忠（馬瓜）與新生代創作人阿雞GLOJ，分享台南當代音樂的創新與轉化。

「台南有樂町－台灣歌謠音樂論壇」將於5月23日在許石音樂圖書館登場。（南市圖提供）

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