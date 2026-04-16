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    首頁 > 生活

    體驗自然療癒時光 嘉縣推梅山太平「放鬆旅行」

    2026/04/16 09:34 記者林宜樟／嘉義報導
    梅山鄉太平雲梯是知名景點。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

    梅山鄉太平雲梯是知名景點。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

    嘉義縣山區自然資源及觀光景點豐富，嘉義縣文化觀光局推動「放鬆旅行」，推薦旅客到梅山鄉知名景點太平雲梯周邊旅遊，不需遠赴國外，就能在山林與雲海之間體驗自然療癒時光。

    嘉義縣文觀局表示，瑞典旅遊局（Visit Sweden）倡議推動放鬆旅行，推出的「瑞典旅遊處方（The Swedish Prescription）」，鼓勵人們透過森林漫步、親近湖泊或欣賞自然景觀，達到減壓與重整生活節奏的效果。

    文觀局說，梅山鄉太平結合步道、雲海與在地飲食，正如一帖專屬現代人的「自然處方」；橫跨山巒的太平雲梯是不可錯過的療癒亮點，夕陽、晚霞及雲海聞名全台，雲霧時而繚繞、時而散去，多變美景令人流連忘返，天氣晴朗時可遠眺嘉南平原直至台灣海峽。

    太平雲梯周邊的「雲之南道步道」深受喜愛山林的旅人青睞，從雲梯出口起登，有268階的「好漢坡」，沿途山勢蜿蜒，茶園層層疊翠，步道設置3座涼亭提供休憩與遠眺。

    文觀局指出，太平地區匯聚多元特色餐飲，如森林系餐廳「空氣圖書館 Air Library」，提供早午餐與山間野蔬鍋物；「八玥文創」以在地食材入菜，展現山村古早味與人情味；鄰近太平老街的「雲境山城」提供多樣私房菜色，古早味豬腳與紹興醉雞廣受遊客喜愛。

    遊客可走訪雲之南道。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

    遊客可走訪雲之南道。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

    特色餐廳八玥文創。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

    特色餐廳八玥文創。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

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