2026 ZEPRO RUN－桃園場19日登場 5千人參賽，警方規劃交管

每年的ZEPRO RUN全國半程馬拉松－桃園場，在石門水庫舉行，都吸引大批愛好者參賽。（警方提供）

「2026 ZEPRO RUN全國半程馬拉松－桃園場」將於19日清晨在石門水庫南苑停車場登場，預計有5000名跑者參加，比賽分為3.5公里、10公里及21公里等3組，為確保活動順利進行及周邊交通順暢，桃園市政府警察局大溪分局當天清晨4點起於活動周邊進行交通疏導管制。

大溪分局表示，當日將針對石門水庫南苑停車場、坪林管制站、環湖路及環湖公路（桃63線）等重點路段，採彈性管制及分段疏導方式，並依賽事進展機動調整，於跑者通過後即恢復通行。

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其中，21公里組（約1100人）清晨6點出發，路線如下：起點＞起跑後右轉＞右轉環湖路＞左轉環湖公路＞右轉環湖路一段212巷＞右轉環湖路二段＞至檢查點折返＞右轉環湖路＞至坪林管制站左轉＞＞終點。

10公里組（約2500人）6點10分出發，路線如下：起點＞起跑後右轉＞右轉環湖路＞左轉環湖公路＞右轉環湖路一段212巷＞右轉環湖路二段＞至涼亭迴轉＞環湖路右轉＞至坪林管制站左轉＞終點。

至於3.5公里組（約1400人）6點20分出發，路線如下：起點＞起跑後左轉＞經石門水庫溢洪道平台左轉＞往北苑停車場方向右轉＞至檢查點原路折返＞終點。

警方呼籲，活動當日相關路段將實施交通管制，請用路人提前規劃行程，避開管制時段及路段，並配合現場員警指揮通行；如行經活動周邊，請減速慢行，共同維護跑者及用路安全。

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