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    首頁 > 生活

    路燈導入智慧大腦！遠端監控即時回報 台中后里426盞智能路燈7月完工

    2026/04/15 14:55 記者張軒哲／台中報導
    市議員邱愛珊（左2）爭取經費更換后里區智能路燈。（記者張軒哲攝）

    市議員邱愛珊（左2）爭取經費更換后里區智能路燈。（記者張軒哲攝）

    台中市政府以「減鈉」為核心完成全市11.3萬盞鈉光燈汰換工程，全面升級為LED路燈，其中去年與今年預計更換2.3萬盞更高級的智能路燈，后里區部分預計更換426盞新型智能路燈點亮后里，市議員邱愛珊今日邀集多名里長，舉行智能路燈說明會，期盼降低暗巷治安隱憂。

    台中市建設局副總工程師林俊男表示，路燈升級同步導入智慧管理系統，透過遠端監控與即時回報功能，可即時掌握路燈運作狀況，提升維護效率並降低人力成本。針對后里區路燈，去年總共把舊的鈉光燈，總共3300盞全數換成新的LED燈。今年大概有8000 盞舊的LED燈要換成新的LED燈，陸續已經在更換當中。其中，會挑幾個重要路段，包括車流量大或是比較偏遠的地方、通報不易，設計成智能路燈，今年后里挑中的就是三豐路跟甲后路總共426盞，在換成新的LED燈的同時，把它加裝成智能路燈。

    邱愛珊表示，照明品質提升計畫能順利落地，厚里里里長黃金益主動向她提案，反映主要幹道照明與維修時效之需求，她接獲提案後積極協調建設局，爭取585萬元預算，終促成這項兼具智慧與安全的建設。三豐路與甲后路智能路燈預計7月底之前完成，全后里區舊的LED燈都會在年底之前全數來汰換完成。

    智能路燈可遠端監控即時回報 。（記者張軒哲攝）

    智能路燈可遠端監控即時回報 。（記者張軒哲攝）

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